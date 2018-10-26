وكان إسبانيول في طريقه إلى تحقيق فوز غال وانتزاع الصدارة عندما تقدم بهدف لبورخا إغليسياس في الدقيقة 20، لكن بلد الوليد أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر الإيطالي دانييلي فيردي من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة.

وهو التعادل الثالث لإسبانيول هذا الموسم والثاني في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، فرفع رصيده إلى 18 نقطة بفارق الأهداف خلف جاره الكاتالوني برشلونة الذي يواجه غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب كامب نو بعد غد الأحد.

في المقابل، أفلت بلد الوليد من خسارته الثالثة هذا الموسم والأولى منذ شرائه من نجم البرازيل وريال مدريد وبرشلونة وانتر ميلان الايطالي السابق رونالدو.

وقبل شرائه، كان بلد الوليد العائد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى منذ هبوطه موسم 2013-2014، يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير بثلاثة تعادلات وهزيمتين، لكنه حقق العلامة الكاملة في مبارياته الأربع الأخيرة التي تلت امتلاك رونالدو لـ51 بالمئة من أسهم النادي وصعد إلى المركز السادس، فعززه اليوم برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد الذي يستضيف ريال سوسييداد غدا السبت.