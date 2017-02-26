إسبانيول "يغرق" أبناء بامبلونا في القاع

وأنهى إسبانيول الشوط الأول متقدماً بهدف حمل توقيع المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو في الدقيقة 17.

وحصل إسبانيول على ضربة جزاء في الدقيقة 28 تزامناً مع طرد أويير سانخورخو لاعب أوساسونا لعرقلته جيرارد مورينو بالاجيرو داخل منطقة الجزاء، ولكن الحارس الإيطالي سلفاتوري سيريغو تصدى لضربة الجزاء التي نفذها كايسيدو.

وبعد مرور دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني أضاف خوسيه مانويل خورادو الهدف الثاني لفريق إسبانيول، وتكفّل جيرارد مورينو بتسجيل الهدف الثالث لإسبانيول في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبموجب هذه الهزيمة ظل أوساسونا في المركز العشرين الأخير بعدما تجمّد رصيده عند 10 نقاط بفارق 9 نقاط كاملة عن منطقة الأمان ومتأخراً بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز قبل الأخير غرناطة الذي يلعب مباراة صعبة في ضيافة أتليتك بيلباو.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 35 نقطة ليتقدم من المركز الحادي عشر إلى المركز الثامن مؤقتاً.

وحقق إسبانيول فوزه التاسع هذا الموسم مقابل 8 تعادلات و7 هزائم، في حين خسر أوساسونا للمرة الـ16 هذا الموسم مقابل انتصار وحيد و7 تعادلات.