إسبانيول يحفظ حظوظه في الصراع على بطاقة الـ"يوروبا ليغ"

وسجّل الأرجنتيني بابلو بياتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

ورفع إسبانيول التاسع رصيده إلى 46 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف أتلتيك بيلباو صاحب المركز السادس الذي يؤهل صاحبه لخوض ملحق بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويلعب اليوم أيضاً، ريال المتصدر مع الثالث أتلتيكو في دربي العاصمة مدريد المرتقب وملقا مع برشلونة الوصيف، والذي يترقب هدية من الـ"بيرنابيو".

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات غرناطة مع فالنسيا، وسلتا فيغو مع أيبار، وأوساسونا مع ليغانيس، ولاس بالماس مع ريال بيتيس.

