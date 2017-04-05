إراحة رونالدو وبايل وكروس ضد ليغانيس

وسيتيح قرار المدرب الفرنسي لمتصدر ترتيب الدوري الإسباني، للاعبين الثلاثة الراحة قبل المواجهة القوية في الدوري ضد أتلتيكو مدريد الثالث السبت، والتي يليها بعد أربعة أيام لقاء مرتقب مع بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أنّ زيدان آثر أيضاً عدم المخاطرة برونالدو، حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، إذ أنّ في حوزته أربع بطاقات صفراء، وكان في إمكانه أن يغيب عن دربي العاصمة فيما لو نال بطاقة خامسة أمام ليغانس الذي يحتل المركز السابع عشر في الترتيب.

في المقابل، يعود إلى صفوف الفريق سيرخيو راموس، مارسيلو، كازيميرو وخاميس رودريغيز بعدما غابوا عن اللقاء الأخير للنادي الملكي ضد ألافيس الأحد (3-صفر) في الدوري المحلي.

ويتصدر ريال ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بفارق اثنتين فقط عن غريمه وحامل اللقب برشلونة، علماً أنّ للنادي الملكي مباراة مؤجلة.