إدارة إشبيلية تجدد ثقتها في سامباولي

وفشل إشبيلية في الفوز في أي من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري المحلي، فتعادل ثلاث مرات وخسر مرتين آخرها أمام برشلونة الأربعاء صفر-3، ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

كما خرج إشبيلية من الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليستر سيتي الإنكليزي الشهر الماضي.

وقال كاسترو: "ثقتنا بالمدرب مطلقة، فالوقت ليس مناسباً الآن للتفكير بذلك. علينا أن نركز على مبارياتنا الثماني المتبقية، وسيكون هناك وقت لاحقاً للتفكير بالأمور".

وتابع: "هناك سنة متبقية في عقد سامباولي ومن المنطقي أن يكون قلقاً بشأن كيفية توقيعنا مع لاعبين جدد"، مضيفاً "لسنا ريال مدريد أو برشلونة، ولكننا سنمنح سامباولي كل فرصة للفوز باللقب".

وتردد اسم سامباولي لخلافة لويس أنريكي بعد انتهاء مهامه كمدرب لبرشلونة في نهاية الموسم، وأيضاً لتدريب منتخب بلاده نتيجة ازدياد الضغوط على المدرب الحالي إدغاردو باوتسا.

وكان أنريكي أعلن أنه لن يمدد عقده مع برشلونة الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي، بينما يواجه باوتسا يواجه ضغوطات بعد الخسارة الأخيرة لمنتخب التانغو أمام بوليفيا صفر-2 في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، التي يحتل فيها المركز الخامس غير المؤهل مباشرة إلى النهائيات.

وكان إشبيلية تعاقد مع سامباولي قبل بداية الموسم الحالي بدلاً من أوناي إيمري الذي قاده إلى ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الأوروبي ("يوروبا ليغ") قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويبدو أن إشبيلية يعاني في الآونة الأخيرة من رحيل مديره الرياضي رومان رودريغيز فيرديخو، المعروف بـ"مونشي"، بعدما عمل معه منذ العام 2000 واعتبر العقل المدبر لأكثر الفترات نجاحاً في تاريخه.