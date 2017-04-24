أول رد فعل للنجم ميسي بعد ليلة الكلاسيكو التاريخية

وقاد ميسي برشلونة لتجاوز مضيفه ريال مدريد 3-2 أمس الأحد بتسجيله هدفين من أهداف فريقه الثلاثة، وذلك في اللقاء الذي أقيم ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال ميسي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ذهبنا إلى البرنابيو ونحن نتطلع للحفاظ على أنفسنا في معركة لقب الليغا، لا يزال هناك طريق طويل لنسير به، لكننا عدنا مع المتعة وأخذنا لخطوة مهمة".

وصار رصيد برشلونة بعد هذا الفوز 75 نقطة وهو ذات رصيد ريال مدريد مع مباراة أقل للأخير.