أوساسونا يتأخر ثلاث مرات مع فالنسيا ويخرج متعادلاً

وتقدم فالنسيا المتراجع كثيراً هذا الموسم بأهداف منير الحداداي (2) وأوريول رييرا (45+1 بالخطأ في مرمى فريقه) ومارتين مونتويا (73)، قبل أن يعدل أوساسونا ثلاث مرات بفضل أوريول (7) وروبرتو توريس (62) وكارلوس (90+2).

وأهدر باريخو ركلة جزاء للضيوف (86) مما فوّت على فريقه إمكانية حسم اللقاء قبل نهايته بأربع دقائق.

وصار رصيد فالنسيا 13 نقطة في المركز السابع عشر وأوساسونا 8 في المركز الأخير.