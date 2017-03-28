أوزيبيو: لن أدرب برشلونة

وحمل لاعب الوسط السابق ألوان برشلونة بين 1988 و1995 ثم عمل مساعداً للمدرب بين 2003 و2008، وأشرف على فريقه الرديف بين 2011 و2015.

وقال أوزيبيو (52 عاماً) لصحيفة "أس" الاسبانية "أشعر بالإطراء لاعتباري أحد خيارات برشلونة المستقبلية. لكن ذلك لا يعكر تركيزي لأية لحظة خلال عملي اليومي".

وتابع: "هل سأرفض عرضاً من برشلونة؟ نعم، أؤكد لكم ذلك. أنا مقتنع بذلك بنسبة 100%. لا أرى هذه الامكانية".

وكان إنريكي (46 عاماً) أعلن أنه سيترك برشلونة في نهاية الموسم الجاري بعد ثلاثة مواسم ناجحة.

وأضاف أوزيبيو "يعود الفضل في كل ما يحصل معي اليوم إلى ريال سوسييداد، الذي اهتم بي ومنحني الفرصة بعد 4 مواسم مع قطاع الشباب في برشلونة".

ورأى ساكريستان أن "برشلونة لم يهتم بي عندما كنت جزءاً من النادي.. أنا ملتزم مع ريال سوسييداد بعدما وثق بي ومنحني فرصة رائعة".

ورأى أوزيبيو أنه وجد التوازن بين حياته الاحترافية والعائلية في سوسييداد "وهذا ليس أمراً سهلاً".

وأردف أوزيبيو الذي حمل ألوان منتخب إسبانيا في 15 مباراة دولية "بالنسبة إلي، ليس هاماً أن أكون في ناد يحرز الألقاب بسهولة أكثر، لأني قد حققت ذلك كلاعب وكمساعد مدرب. المهم الآن هو تحقيق أمور رائعة مع سوسييداد".