أنصار برشلونة يريدون التعاقد مع نجم ريال مدريد

أعرب العديد من حاملي الأسهم في نادي برشلونة الإسباني عن رغبتهم في التعاقد مع اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، حسب نتائج استطلاع للرأي أجرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مع ثلاثمائة مساهم في النادي الكتالوني.

ولم يكن اختيار أي من المشاركين في استطلاع الرأي يصب في صالح كريستيانو رونالدو أو كريم بنزيمه أو غاريث بيل أو أي لاعب آخر من فئة الكبار في النادي المدريدي، ولكن كان مودريتش الخيار الأول والأخير لأنصار برشلونة.

ويحظى أسلوب لعب مودريتش بإعجاب مشجعي "كامب نو"، معقل برشلونة، للدرجة، التي لا يبدو واضحاً بالنسبة لهم أي بديل آخر من أجل تدعيم صفوف فريقهم المفضل.

وكان الرأي الثاني لأنصار برشلونة، في حال الاخفاق في الحصول على خدمات النجم الكرواتي، هو تصعيد لاعب من قطاع الناشئين أو عدم التعاقد مع أي لاعب آخر على الإطلاق.

وفي نفس الاستطلاع، الذي أجرته "موندو ديبورتيفو"، يرى 84 بالمئة من جماهير برشلونة، أن ناديهم هو الأقرب لحسم لقب بطولة الدوري الإسباني، رغم فارق النقاط الست بينه وغريمه التاريخي ريال مدريد.

فيما كان 54 من المشاركين في الاستطلاع أكثر تفاؤلاً وأكدوا على فوز برشلونة بالثلاثية (الدوري والكأس ودوري الأبطال).

واختار االمساهمون في النادي، الفرنسي صامويل أومتيتي ليكون أفضل صفقة أبرمها النادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.