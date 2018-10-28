أكدت صحيفة "آس" المقربة من نادي ريال مدريد أن النادي الملكي سيقيل مدربه جولن لوبيتيغي في الساعات القادمة ويعيّن الإيطالي أنطونيو كونتي مكانه.

وأشارت "آس" إلى الصحفي بمحطة "أوندا ثيرو" الإذاعية إيدو بيدال أكد أن ريال مدريد اتخذ القرار بإقالة لوبيتيغي بعد الهزيمة التاريخية أمام برشلونة 1-5 ويعتزم تعيين الإيطالي أنطونيو كونتي وتقديمه غداً الاثنين.

وجاءت الهزيمة في الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة بخماسية في أعقاب سلسلة من النتائج السلبية التي رافقت النادي الملكي منذ تعيين لوبيتيغي.

وتشير تقارير إعلامية إيطالية وإسبانية أن كونتي رفض عرضاً من ميلان الإيطالي استعداداً لتولي تدريب ريال مدريد.