العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

أنباء عن إقالة لوبيتيغي في الساعات القادمة وتعيين كونتي

ريال مدريد يستعيد لإقالة مدربه جولن لوبيتيغي وتعيين الإيطالي أنطونيو كونتي مكانه بعد خسارة الكلاسيكو بخماسية أمام برشلونة.

Reuters

اهداف مباراة برشلونة وريال مدريد 5-1

الكلاسيكو - كاسيميرو يطالب باستمرار لوبيتيغي !

أكدت صحيفة "آس" المقربة من نادي ريال مدريد أن النادي الملكي سيقيل مدربه جولن لوبيتيغي في الساعات القادمة ويعيّن الإيطالي أنطونيو كونتي مكانه.

 وأشارت "آس" إلى الصحفي بمحطة "أوندا ثيرو" الإذاعية إيدو بيدال أكد أن ريال مدريد اتخذ القرار بإقالة لوبيتيغي بعد الهزيمة التاريخية أمام برشلونة 1-5 ويعتزم تعيين الإيطالي أنطونيو كونتي وتقديمه غداً الاثنين.

وجاءت الهزيمة في الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة بخماسية في أعقاب سلسلة من النتائج السلبية التي رافقت النادي الملكي منذ تعيين لوبيتيغي.

وتشير تقارير إعلامية إيطالية وإسبانية أن كونتي رفض عرضاً من ميلان الإيطالي استعداداً لتولي تدريب ريال مدريد.

ريال مدريد برشلونة أنطونيو كونتي لوبيتيغي
السابق الكلاسيكو - كاسيميرو يطالب باس
اقرأ
الكلاسيكو - كاسيميرو يطالب باستمرار لوبيتيغي !
التالي