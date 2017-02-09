الدوري الإسباني
Reuters

ألافيس يقرّر تمديد تعاقده مع حارسه باتشيكو

من قبل

أعلن نادي ألافيس الإسباني أنه سيجدد تعاقده مع الحارس فيرناندو باتشيكو حتى عام 2020، باعتباره من أفضل الحراس الواعدين في مسابقة الدوري الإسباني "الليغا".

ورغم ذلك، قد يعود باتشيكو لصفوف ريال مدريد، النادي، الذي بدأ فيه مسيرته مع كرة القدم، حيث يحتفظ النادي الملكي بشرط في تعاقد اللاعب مع ألافيس، يمكنه من إعادته مقابل أربعة ملايين يورو.

ويتعين على النادي الملكي اتخاذ قرار في هذا الشأن قبل الصيف المقبل، موعد انقضاء مدة الشرط المذكور.

وانضم باتشيكو لصفوف ألافيس في 2015، عندما أدرج ريال مدريد بنداً في تعاقده مع ناديه الجديد، يقضي بأحقية الأخير في إعادة اللاعب لصفوفه، بعد نهاية الموسم الثاني له مع ألافيس.

 
السابق مصير اللاعب الأوكراني زوزوليا
اقرأ
مصير اللاعب الأوكراني زوزوليا مازال مجهولا
التالي الدوري الإسباني - اختبارات سهل
اقرأ
الدوري الإسباني - اختبارات سهلة لفرق الصدارة خارج القواعد