ألافيس يقرّر تمديد تعاقده مع حارسه باتشيكو

ورغم ذلك، قد يعود باتشيكو لصفوف ريال مدريد، النادي، الذي بدأ فيه مسيرته مع كرة القدم، حيث يحتفظ النادي الملكي بشرط في تعاقد اللاعب مع ألافيس، يمكنه من إعادته مقابل أربعة ملايين يورو.

ويتعين على النادي الملكي اتخاذ قرار في هذا الشأن قبل الصيف المقبل، موعد انقضاء مدة الشرط المذكور.

وانضم باتشيكو لصفوف ألافيس في 2015، عندما أدرج ريال مدريد بنداً في تعاقده مع ناديه الجديد، يقضي بأحقية الأخير في إعادة اللاعب لصفوفه، بعد نهاية الموسم الثاني له مع ألافيس.