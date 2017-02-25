ألافيس "يغتال" فرحة فالنسيا ويعيده لمستنقع الإحباط

على ملعب "مينديثوروثا"، وعلى الرغم من افتتاح فالنسيا لباب التسجيل أولاً وفي توقيت ممتاز عبر كارلوس سولر (70)، فإنّ صاحب الأرض قلب الطاولة على ضيفه بإدراكه التعادل في مرحلة أولى عبر إيباي غوميز (78) قبل أن يخطف هدف الفوز بقدم ألكسندر كاتاي (86)، مع العلم أنّ لاعب فالنسيا فابيان أوريانا تعرّض للطرد بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية (88).

وكان فالنسيا يمنّي النفس ببداية صفحة جديدة مع النتائج الإيجابية لا سيما بعد فوزه على المتصدر ريال مدريد 2-1 الأربعاء الماضي على أرض الـ"ميستايا" في مواجهة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة من الليغا، غير أنّ خسارة اليوم أعادته لتجرّع كأس الخيبة مجدداً.

بهذا الفوز، قفز ألافيس مؤقتاً إلى المركز العاشر برصيد 33 نقطة، في حين بقي فالنسيا في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة وسيكون مرشحاً للتقهقر أكثر في حال فوز ريال بيتيس في الدربي الأندلسي على حساب إشبيلية اليوم السبت، علماً أنّ الفريق الأخضر يحمل في جعبته أيضاً مباراة مؤجلة.