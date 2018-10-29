أرقام "مهولة" من الكلاسيكو

وفيما يلي بعض الأرقام التي سجلت بعد لقاء كامب نو أمس:

- باستثناء ليونيل ميسي، لويس سواريز هو أول لاعب في برشلونة يسجل هاتريك في الكلاسيكو في الدوري الأسباني منذ روماريو عام 1994.

- جاء هدف كوتينيو (الأول لبرشلونة)، بعد 30 تمريرة وهو أكبر عدد من التمريرات في هدف ضمن الكلاسيكو منذ موسم 2005-2006.

- تلقى ريال مدريد خمسة أهداف في مباراة تنافسية لأول مرة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 وكانت ضد برشلونة في الدوري الاسباني (5-0).

- برشلونة لم يهزم في آخر 42 مباراة في الدوري على كامب نو فاز 34 وتعادل 8، أطول سلسلة منذ شباط/ فبراير 1977 حيث استمر الفريق بلا خسارة في 67 مباراة.

- سجل سواريز تسعة أهداف في الدوري ضد ريال مدريد منذ بدايته في المسابقة خلال موسم 2014- 2015.

- سجل برشلونة في كل من آخر 22 مباراة في الدوري ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني (إجمالي 53 هدفاً)، مساوياً بذلك أفضل سجل في تاريخ الكلاسيكو في المسابقة ريال مدريد (22 مباراة) بين 1959 و 1969.

- لقد فشل ريال مدريد في الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الأسباني (خسر 4 وتعادل1) ، وهي أسوأ سلسلة له في المسابقة منذ أيار/ مايو 2009 تحت قيادة خواندي راموس (خمس هزائم).

- سجل مارسيلو في ثلاث مباريات متتالية لريال مدريد للمرة الأولى في جميع المسابقات (ثلاثة أهداف).

- خسر ريال مدريد أربع مباريات بعد أول عشر مباريات له في موسم من الدوري الإسباني لأول مرة منذ موسم 2005-2006 (خسر 4 تعادل 0 فاز 6).

- باستثناء ليونيل ميسي، لويس سواريز هو أول لاعب في برشلونة يسجل ركلة جزاء في الكلاسيكو منذ رونالدينيو في نيسان/ أبريل 2006 (جميع المسابقات).

- تلقى ثيبو كورتوا 19 هدفاً من برشلونة في الدوري الإسباني، أكثر من أي حارس آخر في المسابقة.