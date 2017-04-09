أجواء الحزن تخيّم على برشلونة بعد الهزيمة من ملقا

وذكرت صحيفة "دياريو سبورت" الصادرة في برشلونة: "الأمر لا يقبل التسامح"، مضيفةً: "برشلونة أهدر فرصة ذهبية في ملقا يوم السبت".

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أنّ "ميتشل وضع الدوري على طبق"، في إشارة إلى مدرب ملقا وجناح ريال مدريد السابق الذي قاد فريقه للفوز على برشلونة 2-0 السبت.

ولدى سؤاله بشأن الأسباب الرئيسية للهزيمة، قال لويس إنريكي مدرب برشلونة: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد لكننا واجهنا صعوبة أمام فريق يلعب بشكل دفاعي".

وأضاف: "لقد سجلوا هدفاً من أول هجمة لهم بعد أن لعبنا على مصيدة التسلل، ثم ازدادت الأمور الصعوبة، أعتقد أنها ليست نتيجة عادلة".

وأوضح: "الصراع على لقب الليغا أصبح أكثر صعوبة، هناك عدد أقل من المباريات متبقي، لكننا سنقاتل حتى المباراة الأخيرة".

ويتأخر برشلونة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

وتعرض نيمار للطرد في الدقيقة 65 وذكر الحكم خيسوس جيل في تقريره أنّه سخر من الحكم الرابع وبالتالي فإن عقوبة إيقافه قد تتضاعف إلى مباراتين.

ويغيب نيمار عن برشلونة أمام ريال سوسيداد وقد يغيب أمام ريال مدريد.