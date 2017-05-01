أتلتيكو مدريد يجدد للاعبه لوكاس هرنانديز حتى 2022

وقال هرنانديز (21 عاماً) أنه "سعيد جداً لتمديد عقدي" مع النادي الذي انضم إلى صفوفه في العام 2007 وهو لم يزل في الحادية عشرة من عمره.

ويحتمل أن يشارك قلب الدفاع الفرنسي في مباراة الثلاثاء أمام النادي الملكي على ملعب الأخير سانتياغو برنابيو، في مركز الظهير الأيمن، بسبب الاصابات التي يعاني منها أتلتيكو في هذا المركز.

ولوكاس هو نجل المدافع السابق جان-فرانسوا هرنانديز الذي لعب في أندية فرنسية وأتلتيكو مدريد، والشقيق الأكبر لثيو (19 عاماً) الذي أعاره أتلتيكو إلى ألافيس.