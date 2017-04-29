جمهور ليفانتي يحتفل بطريقته بعد صعود فريقه إلى الليغا

ونزلت جماهير ليفانتي إلى أرضية ملعب سيوداد دي فالنسيا عقب فوز فريقها على أرضه على ريال أوفيدو بهدف دون رد وضمان الصعود إلى دوري الدرجة الأولى رسمياً.

وسجّل سيرجيو بوستيغو الهدف الوحيد (55) في المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وصار رصيد ليفانتي 77 نقطة في الصدارة بفارق 15 نقطة عن خيرونا الوصيف و22 نقطة عن تينيريفي وخيتافي الثالث والرابع توالياً مع مباراة أقل للأخير.

وضمن ليفانتي رسمياً احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني المؤهلين مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى.