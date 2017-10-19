يوروبا ليغ: نيس يسقط امام لاتسيو ومرسيليا يحوّل خسارته إلى فوز

وسجّل الايطالي ماريو بالوتيلي (4) هدف نيس، والاكوادوري فيليبي كايسيدو (5) والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش (65 و89) اهداف لاتسيو.



وضمن منافسات المجموعة نفسها تعادل زولته فاريغيم البلجيكي مع فيتيس ارنهيم الهولندي 1-1. وسجل الجورجي غورام كاشيا (23 خطأ في مرمى فريقه) هدف فاريغيم، وطوماس برونز (27) هدف فيتيس ارنهم.

ويتصدر لاتسيو المجموعة برصيد 9 نقاط، أمام نيس 6 نقاط، فيما يحل فيتيس ارنهم في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن زولته فاريغيم.

وفي المجموعة التاسعة فاز مرسيليا الفرنسي على فيتوريا غيمارايش البرتغالي بهدفين للارجنتيني لوكاس اوكامبوس (28) وماكسيم لوبيز (76)، مقابل هدف للبرازيلي رافايل مارتينز (17).

وخسر قونيا سبور التركي امام ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين نظيفين للنروجي فريديريك غولبراندسن (5) ومؤنس دبور (80).

ورفع سالزبورغ رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن مرسيليا، في حين تجمد رصيد قونيا سبور عند 3 نقاط في المركز الثالث، و فيتوريا غيمارايش عند نقطة واحدة في المركز الأخير.





