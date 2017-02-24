يوروبا ليغ-قرعة دور الـ16: ليون - روما في المقدمة

من جهة أخرى، كانت لغة "الدربيات" حاضرة بقوة في هذا الدور لا سيما بعد تنحية النظام الذي كان سائداً في الأدوار الماضية بمنع تواجه فريقين من بلد واحد، وفي هذا السياق فرضت القرعة مواجهة نارية بين شالكه الألماني ومواطنه بوروسيا مونشنغلادباخ في قمة بعيدة عن التكهنات.

كما سيصطدم غينت البلجيكي بغريمه غينك في قمة أوروبية بهوية محلية.

أمّا مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي أزاح سانت إيتيان الفرنسي في الدور الماضي 4-0 في مجموع المواجهتين (3-0 ذهاباً و1-0 إياباً)، فمن المنتظر أن يكون أمام مهمة في المتناول حتى لا نصفها بـ"السهلة" أمام منافس روسي، اسمه روستوف و لايحضى بسمعة كبيرة أوروبياً.

من أوجه الطرافة في هذه القرعة أيضاً، أنها اقترحت خصماً تركياً جديداً أمام أولمبياكوس اليوناني وهو بشيكتاش، وذلك بعد أن أزاح في دور الـ32، نادي أوسمانلي سبور (0-0 ذهاباً و3-0 إياباً).

جدير بالذكر أنّ "ملعب الأصدقاء" بمدينة سولنا السويدية سيكون مسرحاً لنهائي المسابقة الذي سيلعب في 24 آيار/مايو 2017.

نتائج القرعة:

سلتا فيغو الإسباني - كراسنودار الروسي

أبويل القبرصي - أندرلخت البلجيكي

شالكه الألماني - بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني

أولمبيك ليون الفرنسي - روما الإيطالي

روستوف الروسي - مانشستر يونايتد الإنكليزي

أولمبياكوس اليوناني - بشيكتاش التركي

غينت البلجيكي - غينك البلجيكي

كوبنهاغن الدنماركي - أياكس أمستردام الهولندي