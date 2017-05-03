يوروبا ليغ - سلتا فيغو لاستغلال إصابات يونايتد ومواصلة المغامرة

وتلقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الضربة تلو الأخرى في الأسابيع الماضية مع توالي إصابات لاعبيه، بدءاً بقطبي الدفاع فيل جونز وكريس سمولينغ، مروراً بهدّافه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي خضع لعملية جراحية في ركبته، والمدافع الأرجنتيني ماركوس روخو ولاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، وصولاً إلى المدافعين لوك شو والإيفواري إيريك بايلي.

ويتوقع أن يكون بوغبا والبلجيكي مروان فلايني جاهزين للمشاركة في لقاء الخميس، والأمر ذاته بالنسبة إلى الإسباني خوان ماتا الذي كان على دكة البدلاء في المباراة أمام سوانسي سيتي الأحد في الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وكان مورينيو اعتبر عقب المباراة أن جدول فريقه خلال نيسان/أبريل هو "غير بشري"، لكونه خاض 9 مباريات في مختلف المسابقات.

وتنتظر مانشستر يونايتد 6 مباريات أخرى على مدى 19 يوماً في الشهر الحالي، كلها حاسمة في سعيه إلى حجز مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سواء عبر التتويج بلقب الدوري الأوروبي أو احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في "البريميير ليغ".

وقال مورينيو في تصريح لموقع النادي الالكتروني "إذا فزنا على سلتا، سنبلغ النهائي الذي سنخوضه في ظروف كارثية" في إشارة إلى المباريات الحاسمة التي سيخوضها فريقه قبل النهائي القاري في حال تأهله إليه، إضافة إلى الاصابات العديدة التي تنخر صفوفه.

ولوح مورينيو بخوض المباراة الأخيرة في الدوري أمام كريستال بالاس المقررة في 21 أيار/مايو، أي قبل 3 أيام من موعد المباراة النهائية لـ "يوروبا ليغ" في ستوكهولم، بفريق تحت 23 عاماً.

وقال "المباراة النهائية ستقام يوم الأربعاء، وسنواجه كريستال بالاس قبلها بثلاثة أيام (الأحد)، وقبلها بثلاثة أيام سنلعب مع ساوثهامبتون (الأربعاء 17 الحالي)... ويريدوننا أن نخوض المباراة النهائية ليوروبا ليغ - مع احترامي لسلتا فيغو، لأن ذلك يبقى افتراضاً - في ظروف كارثية".

وتابع "يمكن أن أبعث نيكي بات وفريقه تحت 23 عاماً للعب ضد كريستال بالاس، وبقليل من الحظ، لن يلعبوا (كريستال بالاس) هذه المباراة من أجل البقاء (في الدوري الممتاز)، لأن الأمر لن يكون جيداً جداً في حال كانوا بحاجة إلى النقاط ونحن نواجههم بفريق تحت 23 عاماً".

ويولي يونايتد ومورينيو أهمية خاصة لإحراز لقب "يوروبا ليغ" هذا الموسم أملاً في المشاركة بدوري الأبطال في الموسم المقبل، في ظل المنافسة الشديدة على المراكز الأربعة المؤهلة مباشرة عبر الدوري الإنكليزي (صاحب المركز الرابع يخوض ملحقاً).

ويحتل مانشستر حالياً المركز الخامس في الدوري المحلي بفارق نقطة واحدة خلف غريمه وجاره مانشستر سيتي.

ويخوض يونايتد مباراتين مرتقبتين أمام مضيفه أرسنال الأحد المقبل، وتوتنهام هوتسبير في 14 أيار/مايو الحالي، قبل مباراتيه الأخيرتين أمام ساوثهامبتون وكريستال بالاس، فيما تبقى مباريات سهلة نسبياً لجاره سيتي أمام كريستال بالاس وليستر سيتي ووست بروميتش ألبيون وواتفورد.

سلتا للقب تاريخي

في المقابل، يمني سلتا فيغو النفس بمواصلة مغامرته القارية في سعيه إلى لقب تاريخي والإبقاء على الكأس إسبانية للعام الرابع على التوالي، بعد إشبيلية الذي أحرز اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، وشارك هذه السنة في دوري أبطال أوروبا (أقصي من الدور ثمن النهائي أمام ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي).

وقاد المدرب إدواردو بيريزو سلتا فيغو إلى دور الأربعة للمرة الأولى في تاريخه في كأس قارية، وأثبت جدارته إذ أطاح بفرق قوية أبرزها شاختار دونيتسك الأوكراني بطل مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي 2009، من ثمن النهائي، قبل أن يتخطى كراسنودور الروسي في ربع النهائي وغنك البلجيكي في ربع النهائي.

ويعقد سلتا فيغو آمالاً على الأرض والجمهور لتحقيق فوز مطمئن قبل مباراة الإياب الخميس المقبل على ملعب "أولد ترافورد" في مانشستر.

وأعرب مهاجمه الدولي السويدي جون غيديتي عن أمله في تخطي مانشستر يونايتد لخوض النهائي على أرضه.

وقال المهاجم السابق لمانشستر سيتي "كل شيء ممكن في كرة القدم، والأشياء الغريبة يمكن أن تحدث إذا كنت تؤمن بذلك".

وأضاف في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "نعرف أهمية المباراة بالنسبة إلى مانشستر يونايتد، يرغبون في الفوز بها للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وبالتالي فإنها البطولة التي يرغبون في الظفر بلقبها. ولكننا نحن أيضاً نسعى إلى ذلك، وبالتالي فإن مباراتي الذهاب والإياب ستكونان بمثابة نهائيين".

وأشاد غيديتي بيونايتد قائلاً: "لعبت في إنكلترا وعشت في مانشستر 6 أعوام، وبالتالي كنت أتابع الفريقين معاً هناك. يونايتد فريق جيد جداً، وبالتأكيد يملك مدرباً جيداً وملعباً رائعاً وهو أحد المرشحين للفوز بالدوري الأوروبي، ولكن مثلما يقولون "مانشستر زرقاء (في إشارة إلى لون سيتي)، وهي ستكون كذلك عندما سنزورها (الخميس المقبل)، لأننا سلتا فيغو وسنحاول الابقاء على المدينة زرقاء" في إشارة إلى ألوان النادي الإسباني (الأزرق والأبيض).

لاعب آخر يدافع عن ألوان سلتا فيغو سبق له اللعب للغريم التقليدي للشياطين الحمر هو ياغو أسباس الذي لعب مع ليفربول من 2013 إلى 2015، وسيكون أحد الأسلحة القاتلة في مواجهة يونايتد كونه هز الشباك 24 مرة هذا الموسم بينها 5 أهداف في المسابقة القارية.