يوروبا ليغ: الشقيقان بوغبا خصمان على أرض الملعب

على أرض ملعب "أولد ترافورد"، ستتجه الأنظار إلى شقيقين تفصل بينهما الأرقام والمسافات: بول (23 عاماً)، أغلى لاعب في العالم لدى انتقاله هذا الموسم من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو، وفلورونتان (26 عاماً) الذي تقدر المواقع الالكترونية المتخصصة بانتقالات كرة القدم، سعره بثلاثة ملايين فقط.

الشقيقان يختلفان أيضاً على المستوى الدولي: بول لاعب وسط المنتخب الفرنسي، أما فلورونتان فيدافع عن ألوان المنتخب الغيني.

كما أن الناديين يختلفان في الموقع والقدرة: مانشستر يونايتد هو أغلى ناد في العالم وهيمن على كرة القدم الإنكليزية مدة طويلة حتى أعوام قليلة خلت، بينما يحاول سانت إتيان المتواضع القدرة المالية، استعادة أمجاد كروية غابت عنه منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي.

إلا أن هذه الاختلافات لا تبدو ذات أهمية في صراع الشقيقين.

وقال فلورنتان في تصريحات أوردها الموقع الالكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "على رغم أن مانشستر يونايتد هو ناد كبير، فكل شيء يجوز في كرة القدم. كونهم يتفوقون علينا نظرياً ليس ذا أهمية".

وتبدو المواجهة غير متكافئة على رغم من أن سانت إتيان هو خامس الدوري الفرنسي، بينما يكتفي يونايتد حالياً بالمركز السادس في الدوري الإنكليزي. إلا أنه لم يخسر في آخر 16 مباراة بالدوري.

"لن أؤذيه"



لم يكن فلورنتان أساسياً في مطلع الموسم، إلا أن مدربه كريستوف غالتييه يعتمد عليه منذ مدة في مركز الظهير الأيسر.

وستكون المواجهة بين اللاعبين ذات أوجه متعددة، إذ ان بول هو لاعب خط وسط سريع الخطى، وغالباً ما يقود الهجمات من منتصف الملعب، بينما سيحاول فلورونتان التركيز على وقف اندفاع يونايتد.

ويتمتع الشقيقان ببنية جسدية ضخمة متقاربة، إذ يبلغ طول فلورونتان 1,89 م، في مقابل 1,91 م لشقيقه الأصغر بول.

وحذر الشقيق الأكبر في تصريح لبرنامج "تيلي فوت" الفرنسي بأنه لن يتوانى عن التصدي لبول، قائلاً "إذا كان مندفعا صوبي ويتعين علي عرقلته، فسأقوم بذلك".

وأضاف "لن أؤذيه لأنه شقيقي، لكن إذا كان يتعين علي أن ارتكب خطأ، فسأفعل".

ولم يقدم بول مستوى يعكس قيمته في سوق الانتقالات خصوصاً منذ مطلع السنة الحالية.

ويقول عنه فلورنتان "أعتقد بأنه وضع فكرة أنه أغلى لاعب في العالم جانباً. هو يزاول كرة القدم، على رغم أن كل ما يقوم به يسترعي الانتباه بشكل مضاعف، وبشكل سلبي أو إيجابي".

وأضاف "إلا إنه يستطيع التأقلم مع ذلك لأنه قوي ذهنياً منذ طفولته"، لكنه في المقابل "مزعج لأنه لا يتحمل الخسارة، أنا تعلمت كيف أخسر لكن هو عندما يخسر يصبح مجنوناً".

ولا يقتصر الاهتمام بالمواجهة على الشقيقين فقط، إذ ستكون محط متابعة زملائهما، ومنهم مهاجم مانشستر الفرنسي أنطوني مارسيال.

وقال مارسيال للقناة التلفزيونية التابعة لناديه "يعرف عنهما (الشقيقان بوغبا) بأنهما صاحبي نكتة ويمزحان دائماً، لكن على أرضية الملعب يتحولان إلى مقاتلين يبذلان قصارى جهدهما للفوز".

وتابع "إذا نجح أحدهما في الفوز على الآخر فإن الخاسر سيكون ضحية استهزاء من الفائز، وبالتالي سيبذلان قصارى جهدهما ليفوزا".

ويعتبر فلورنتان أن أوجه الشبه كثيرة بينه وبين بول "التصميم على أرض الملعب يجمعنا. نريد الفوز دائماً، ولا ندخر أي جهد".

يضيف "عدم الخسارة شعارنا. منذ طفولتنا نريد الفوز دائماً، أن نتمتع بالروح القتالية وذهنية الفوز. سيكون هناك بكل تأكيد فائز وخاسر لكن بالنسبة إلى العائلة سيكون هناك رابحان لأن الذكرى لن تنسى".

(شارك التوأم بوغبا شقيقهما الأصغر بول في إحدى احتفالات الفوز ببطولة الدوري الإيطالي مع يوفي)

يذكر أن لفلورنتان شقيق توأم هو ماتياس، وهو أيضاً لاعب كرة قدم في صفوف نادي سبارتا روتردام الهولندي.

والأربعاء، نقلت وسائل إعلام إنكليزية عن مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو قوله "أعرف من بول أن والدتهما تريد تعادلا، لكن الأسبوع المقبل (بعد مباراة الإياب) سيكون أحد أبنائها سعيداً والآخر حزيناً".

وأضاف "أعتقد أن المشكلة هي بالنسبة إلى الأم فقط، أما اللاعبان فسيكونان سعيدين باللعب في مواجهة بعضهما البعض".