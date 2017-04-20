يوروبا ليغ: التعادل يوصل سلتا فيغو إلى نصف النهائي

تأهل سلتا فيغو الإسباني إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، بتعادله مع مضيفه غنك البلجيكي 1-1 اليوم الخميس في غنك في اياب الدور ربع النهائي.

وسجل الدنماركي بيون سيستو (63) هدف سلتا فيغو، ولياندرو توسار (67) هدف غنك.

وكان سلتا فيغو فاز 3-1 ذهاباً في فيغو.