يوروبا ليغ: أندرلخت يجبر مانشستر يونايتد على التعادل في وقت قاتل

تعادل أندرلخت البلجيكي مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي في الوقت القاتل (1-1) اليوم الخميس في بروكسل لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

تقدّم مانشستر عبر الأرميني هنريك مخيتاريان في الدقيقة 36، في حين عادل أندرلخت بواسطة لياندر ديندونكر في الدقيقة 86.

جدير بالذكر، أنّ مواجهة الإياب ستلعب الخميس المقبل.

ويعقد مانشستر يونايتد آمالا كبيرة على هذه المسابقة القارية لكون التتويج بلقبها سيكون مدخلاً إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (لبطل الدوري الأوروبي مقعد تلقائي في دوري الأبطال)، في ظل المنافسة القوية التي يشهدها الدوري الإنكليزي الممتاز على المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية العريقة (توتنهام ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال) دون احتساب تشيلسي المتصدر.

وحملت مواجهة ربع النهائي ذكرى مؤلمة لأندرلخت الذي تلقى أقسى خسارة أوروبية في تاريخه أمام مانشستر بعشرة أهداف نظيفة في الدور التمهيدي لكأس الكؤوس في أيلول/سبتمبر 1956، وهي في المقابل أكبر نتيجة للفريق الإنكليزي على الصعيد الأوروبي.

والتقى الفريقان في دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2000-2001، وفاز مانشستر يونايتد 5-1 على ملعب أولدترافورد، ورد أندرلخت 2-1 على ملعب "كونستان فاندن ستوك" في بروكسل.