حقق تشيلسي الانكليزي فوزه الثالث تواليا بعد تغلبه الخميس على ضيفه باتي بوريسوف البيلاروسي 3-1 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية عشر من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

على ملعب ستامفورد بريدج، تألق روبن لوفتوس تشيك وقاد تشيلسي لفوز ثالث بتسجيله ثلاثة اهداف "هاتريك" (2 و8 و54)، في المقابل سجل لباتي بوريسوف اليكسي ريوس (79).

وعزز تشيلسي صدارته للمجموعة الثانية عشر برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية في حين بقي باتي بوريسوف في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط متقدما بفارق الاهداف عن مول فيدي المجري الفائز على باوك سالونيكا اليوناني الثاني 2-0.

وفي المجموعة الحادية عشرة، تعادل أستانا الكازاخستاني المتصدر مع يابلونيك التشيكي 1-1، في حين فاز دينامو كييف الاوكراني الثاني على مضيفه رين الفرنسي 2-1.

واكتسح اشبيلية الاسباني ضيفه آكهيسار سبور التركي بسداسية نظيفة ليرتقي الى مقدمة المجموعةا لعاشرة برصيد 6 نقاط بفارق الاهداف عن كراسنودار الروسي الثاني الذي تعرض للخسارة 1-2 امام ستاندار لياج البلجيكي الثالث.