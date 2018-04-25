نتائج سالزبورغ في الدوري الأوروبي تُسلط الأضواء على مشروعه الطموح

وأمام هذا الفريق فرصة لإضافة الكأس الأوروبية إلى سجله المتضمن الفوز بلقب الدوري المحلي أربع مرات ولقب الكأس عدد المرات ذاته، بعدما بات مؤكداً من إحرازه ثنائية الدوري والكأس للمرة الخامسة هذا الموسم.

وواصل سالزبورغ مفاجآته على الساحة الأوروبية بعدما أقصى لاتسيو الايطالي أحد الفرق المرشحة لإحراز اللقب بفوزه الساحق عليه 4-1 في اياب ربع النهائي، بعدما كان خسر ذهاباً 2-4. وسبق لسالزبورغ أن أقصى فريقاً آخر مرشحا لإحراز اللقب هو بوروسيا دورتموند الألماني في ثمن النهائي.

ومن يبحث في أوراق سالزبورغ يجد أن الفريق لا يملك أي نجم من العيار الثقيل ورغم ذلك هو فخور بنفسه، فيطور مواهب لاعبيه ما يجعل من الذين يرتدون قميص الفريق مع إشعار النادي الشهيرة "الثور الأحمر" (ريد بول) قبلة لأنظار الأندية الاوروبية.

ويمضي لاعب خط الوسط المالي دياديه ساماسيكو (22 عاماً) عامه الثالث مع الفريق مراهنا على فرصته الجديدة في الدوري الأوروبي لرفع سعره أمام كشافي كرة القدم الساعين إلى التوقيع معه، ومن بين المهتمين بالحصول على خدماته فريق مرسيليا الخصم الأول لسالزبورغ في الأمسية الاوروبية.

وارتفعت أسهم العديد من اللاعبين السابقين للنادي النمساوي في السنوات الأخيرة، فاللاعب الدولي الغيني نابي كيتا بيع مجدداً عام 2017 مقابل 70 مليون يورو إلى فريق ليفربول الإنكليزي بعدما كان انتقل من سالزبورغ إلى لايبزيغ الألماني مقابل 15 مليونا. أما الفرنسي دايو أوباميكانو الذي حط رحاله في النمسا في سن الـ 16 عاما عام 2015 مقابل 2،2 مليوني يورو، فأعيد بيعه مقابل 10 ملايين يورو إلى لايبزيغ حيث يتألق حالياً.

ويعكس نجاح النادي الاستراتيجية التي وضعتها مجموعة مشروب الطاقة ريد بول ومؤسسها صاحب الكاريزما ديتريش ماتيشيتز منذ أن وضع يده على سالزبورغ عام 2005، وتعتمد على البحث عن المواهب الكروية الشابة بفضل شبكة حيوية، وإخضاع الشبان إلى تدريبات في أكاديميتها التي تعتبر في طليعة الابتكارات الرياضية وإعادة بيعهم من خلال التركيز على القيمة المضافة لهؤلاء اللاعبين.

وتعتبر فلسفة النادي الرياضية مثالاً اقتصادياً أيضا، كما قال ستيفان رويتر المدير العام خلال تقديم عرضه لنتائج الفريق عام 2017 "العائدات من الانتقالات ضرورية للميزانية". خلال ذلك الموسم جلبت الانتقالات، بعد موسم استثنائي، إلى خزينة النادي 70 مليون يورو من رقم أعمال وصل إلى 107 ملايين يورو. وهي مساهمة هامة حتى لو أن ميزانية الاندية الاوروبية الخمسة الأبرز تتخطى حدود الـ 500 مليون يورو...

اللعب مع المحترفين

ويبيع سالزبورغ أكثر من مكانته كبطل للدوري النمسوي على مستوى متواضع من أجل الحصول على المواهب الواعدة المستقبلية، وجعل الملياردير ديتريش ماتيشيتز سالزبورغ أرضاً خصبة للنادي الظاهرة لايبزيغ، الذي انطلق من المجهول وأنشيء من قبل المجموعة النمساوية في عام 2009 وتوج وصيفاً لبطل الدوري الألماني الموسم الماضي. وفي هذا المخطط الهرمي، "يجند" سالزبورغ أيضاً أندية صغيرة أخرى في قطاع ريد بول.

ويشرع فريق سالزبورغ أبواب أكاديميته النمساوية إلى المواهب الشابة الواعدة والتي تتضمن كرة القدم والهوكي، وهي تعد إحدى أكثر المنشآت عصرية في الوقت الحالي.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي "نمنح فرصة للاعبين بين سن الـ 17 والـ 18 عاماً من أجل مواجهة رياضيين محترفين" في إشارة إلى الدوري النمساوي والمسابقات الأوروبية وتابع "من أجل تطوير اللاعبين، الفارق هم ضخم".

وفاز سالزبورغ عام 2017 بدوري الشباب الذي يعادل دوري أبطال أوروبا للاعبين دون الـ 19 عاما.

ويبقى أنه على غرار صورة فريقه التوأم لايبزيغ، النادي غير محبب لدى الجماهير النمساوية الحساسة لحداثته التجارية.

فمن متوسط 15 ألف مشاهد في المباراة موسم 2006-2007 تراجعت نسبة المشاهدين في ملعب ريد بول الذي يتسع لثلاثين ألف مشاهد إلى 7 آلاف. ما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ قرار إقفال جزء من المدرجات الموسم المقبل من أجل تقليص سعة الملعب. بهدف البدء بحملة الفوز مجدداً بقلوب المشجعين الذين بدأوا في الانجذاب مجدداً للفريق بعد نجاحه الكبير في مسابقة الدوري الأوروبي.

