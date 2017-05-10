مورينيو يدافع عن قراره بإعطاء الأولوية للدوري الأوروبي

وأراح مورينيو اللاعبين الأساسيين خلال الهزيمة 2-صفر أمام أرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم الأحد الماضي لتتقلص آمال الفريق في إنهاء المسابقة ضمن الأربعة الأوائل.

لكن يونايتد فاز 1-صفر على سيلتا في اسبانيا ليقترب من مواجهة أياكس الهولندي أو أولمبيك ليون الفرنسي في نهائي الدوري الأوروبي وفي حال توج باللقب سيتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "الموقف بسيط .. من المستحيل أن تلعب 17 مباراة في سبعة أسابيع معتمداً على 16 لاعباً فقط. هذه ليست مقامرة بل اتخذت قراراً بسيطاً يستند إلى المنطق".

وفقد يونايتد جهود العديد من اللاعبين البارزين بسبب الإصابات الشهر الماضي وعلى رأسهم الهداف زلاتان إبراهيموفيتش والمدافع ماركوس روخو.

ولم يسبق ليونايتد أن فاز بالدوري الأوروبي التي حلت بدلاً من كأس الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المدرب البرتغالي "الوصول للنهائي يعني قتالاً كبيراً جداً على اللقب الوحيد الذي لم يفز به يونايتد. سنفعل غداً ما نفعله منذ بداية الموسم وهو القتال بقوة".

أما إذا لم يتوج باللقب وخرج من المربع الذهبي بالدوري المحلي فإن يونايتد سيغيب عن دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي. وتابع مورينيو "إذا لم نتأهل فهذا ليس جيدا لدوري الأبطال.

نبذل كل جهد قدر المستطاع".

وعلى الأرجح سيشارك وين روني قائد يونايتد وهدافه التاريخي أمام سيلتا بعدما غاب عن لقاء أرسنال لكن الشكوك تحوم حول مستقبله

بعد موسم ابتلي خلاله بالإصابات وسجل به سبعة أهداف فقط.

وقال روني (31 عاماً) "مكثت 13 عاماً في هذا النادي وأود اللعب هنا وكلما شاركت أشعر بالرغبة في مساعدة الفريق".

وأضاف "سيكون النادي ناجحاً تحت قيادة جوزيه مورينيو. من المهم العودة لدوري الأبطال وواقعيا يبدو هذا صعبا عبر الدوري المحلي".