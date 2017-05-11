مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وسيلتا فيغو

مانشستر يونايتد: التشكيلة الأساسية

روميرو - فالنسيا - بايلي - بليند - دارميان - هيريرا - فيلايني - لينغارد - بوغبا - مخيتاريان - راشفورد.

سيلتا فيغو: التشكيلة الأساسية

سيرخيو - هوغو مالو - كابرال - رونكاليا - جوني - رادويا - فاس – بابلو هيديث - ياغو أسباس - غيديتي - سيستو.

مانشستر يونايتد تفوق ذهاباً بهدف نظيف سجله نجمه الصاعد ماركوس راشفورد من ركلة حرة مباشرة.

هل تذكرون كيف فاز مانشستر يونايتد ذهاباً؟

يعاني الفريق الإنكليزي من غيابات مؤثرة، إذ يفتقد لجهود نجمه السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش الذي انتهى موسمه بسبب الاصابة إضافة إلى مدافع الأرجنتيني ماركوس روخو .

- ردّ المدرب البرتغالي على انتقادات الصحفيين بشأن التركيز على مسابقة القارية على حساب الدوري، تجدونه في هذا الرابط مورينيو يدافع عن قراره بإعطاء الأولوية للدوري الأوروبي

يستهدف فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الفوز باللقب الأوروبي لضمان التأهل المباشر إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خاصة مع تعقد وضعيته في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ يحتل المركز السادس ولا يبدو أنه قادر على حجز مكانه بين رباعي الصدارة.

أما سيلتا فيغو الثاني عشر في الدوري الإسباني فيسعى إلى مواصلة مغامرته الأوروبية الجميلة، لكن تبدو مهمته صعبة في "أولد ترافورد"، إذ بات مطالباً بالفوز بفارق هدفين على الأقل لضمان مقعد في نهائي ستوكهولم.

موعد المباراة وتوقيتها

متى؟ تجري المباراة مساء الليلة الخميس 11 مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة 22.05 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة.

أين؟ تستقبل مدينة مانشستر اللقاء على استاد أولد ترافورد.

قنوات beIN SPORTS الناقلة

تنفرد قنواتنا بالنقل الحصري الحيّ عبر HD 2 باللغة العربية و HD 11 باللغة الإنكليزية.

ويسبق اللقاء على القناة العربية استوديو تحليلي مع نجومكم المميزين يشمل تقارير خاصة عن الفريقين ورسائل مراسلينا والتحليل المعمق للقاء قبل المقابلة.

ينطلق الاستوديو الساعة 21:30 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة على HD 2.

وشأن العربية، إن رغبتم بالمتابعة بالإنكليزية سيكون هنالك استوديو تحليلي في الإنكليزية ينطلق الساعة 21:30 بتوقيت مكّة علىHD 11.

كما البث التلفزيوني تمتلك beIN SPORTS حصرية النقل الحي بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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من سيعلق على المباراة ؟

سيرافقكم الزميل علي محمد علي في مباراة مفصلية لمورينيو ومانشستر للمتابعة وضمان مركز في دوري الأبطال في حال التتويج.