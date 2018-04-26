العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

مرسيليا يضع قدماً في نهائي الدوري الأوروبي

من قبل
1:13 دقيقة

مرسيليا الفرنسي يخطو خطوة عملاقة نحو نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه على سالزبورغ النمساوي بهدفين نظيفين.


وسجّل فلوريان توفان (15) والكاميروني كلينتون نجي (63) هدفي الفريق الفائز.

وتقام مباراة الإياب الخميس المقبل على ملعب سالزبورغ.

أحداث اللقاء

نهاية موقعة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي بين مرسيليا الفرنسي وسالزبورغ النمساوي بفوز ممثّل فرنسا بهدفين نظيفين.

الدقيقة 63: الكاميروني كلينتون نجي يعزّز تقدّم الفريق الفرنسي بعد هجمة منظمة ليرفع الفارق إلى هدفين.

بداية الشوط الثاني وسط دعم جماهيري كبير من الجمهور المحلي.

نهاية الشوط الأول بتقدم مرسيليا الفرنسي على سالزبورغ النمساوي بهدف توفان.

الدقيقة 15: أولمبيك مرسيليا يفتتح النتيجة عبر مهاجمه فلوريان توفان.

بداية قوية من أصحاب الأرض وحذر من الضيوف في انتظار فرص حقيقية للتهديف. 

تشكيلتا الفريقين


 

الدوري الأوروبي ريد بول سالزبورغ