

وسجّل فلوريان توفان (15) والكاميروني كلينتون نجي (63) هدفي الفريق الفائز.

وتقام مباراة الإياب الخميس المقبل على ملعب سالزبورغ.

أحداث اللقاء

نهاية موقعة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي بين مرسيليا الفرنسي وسالزبورغ النمساوي بفوز ممثّل فرنسا بهدفين نظيفين.

الدقيقة 63: الكاميروني كلينتون نجي يعزّز تقدّم الفريق الفرنسي بعد هجمة منظمة ليرفع الفارق إلى هدفين.

بداية الشوط الثاني وسط دعم جماهيري كبير من الجمهور المحلي.

نهاية الشوط الأول بتقدم مرسيليا الفرنسي على سالزبورغ النمساوي بهدف توفان.

الدقيقة 15: أولمبيك مرسيليا يفتتح النتيجة عبر مهاجمه فلوريان توفان.

بداية قوية من أصحاب الأرض وحذر من الضيوف في انتظار فرص حقيقية للتهديف.

تشكيلتا الفريقين

📋 Marseille v Salzburg ✅



Which players catch your eye?#UEL pic.twitter.com/9TWiCQzDHQ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 26, 2018



