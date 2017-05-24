مباراة مانشستر يونايتد اليوم بث مباشر مع اياكس أمستردام

مباراة مانشستر يونايتد واياكس أمستردام اليوم قد تحدد لنحو كبير مسير جوزيه مورينيو مع الشياطين الحمر، فالتتويج بلقب الدوري الاوروبي يعني نوعا ما تعويض الخيبة المحلية والتأهل لمسابقة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم وتجديد الثقة.

مانشستر يونايتد حل سادسا في الدوري الإنكليزي يعني تأهله مجددا لمسابقة يوروبا ليغ الموسم القادم، وأمله الوحيد من هذا العقاب هو فوزه على اياكس اليوم في استوكهولم السويد لضمان مقعد في دوري الابطال مرحلة المجموعات الموسم القادم.

مانشستر يونايتد عانى هذا الموسم من إصابات جمة ابرزها زلاتان ابراهيموفيتش وهو سيواجه وصيف الدوري الهولندي اياكس المتميز بصغر سن نجومه والذي تأهل للدور التمهيدي الثالث لدوري الابطال الموسم القادم.

موعد المباراة وتوقيتها

تجري المباراة مساء الاربعاء 24 مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة .

يستقبل اللقاء استاد الأصدقاء "فريندز ارينا" في مدينة سولنا السويدية في ضواحي استوكهولم.

أيُّ من قنوات beIN SPORTS ستنقل المباراة؟

ستكون beIN SPORTS معكم حصريا لنقل مباراة مانشستر يونايتد واياكس بمواكبة تفصيلية حية تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء مع رسائل المراسلين وطبعا مسك الختام مع خبير التحكيم جمال الشريف لإزالة كل التباس لديكم على أي حالة جدلية.

أي قنوات تبث اللقاء ؟ يمكنكم المتابعة عبر قناة HD 1 باللغة العربية و HD 11 باللغة الإنكليزية و HD 14 بالفرنسية وHD 17 باللغة الإسبانية.​

متى يبدأ الاستوديو؟ ينطلق الاستوديو التحليلي بالعربية في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكّة المكرّمة على HD 1 والساعة 21:00 علىHD 11 بالإنكليزية.

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البث المباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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من سيعلق على المباراة؟

متابعة مانشستر يونايتد واياكس الليلة لا تكتمل الا مع أحد نجوم التعليق في قنواتنا، لذا سيرافقكم الزميل فهد العتيبي في اللقاء المرتقب ليكون النهائي في أبهى حلله الفنية والمشهدية والصوتية، وفي كل من العوامل الثلاثة غنى خاص يكمل الآخر تجدونه مجتمعا فقط على beIN SPORTS.