البث المباشر لمباراة اتلتيكو مدريد وارسنال

مباراة اتلتيكو مدريد وارسنال مباشر

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تشكيلة ارسنال

تشكيلة اتلتيكو مدريد

🏧👥 | ALINEACIÓN

¡Aquí tenéis los 1⃣1⃣ ATLÉTICOS que defenderán hoy nuestros colores de inicio!

🔴⚪🔴 ¡Yo te quiero, Atleti!#AúpaAtleti #AtletiArsenal #UEL pic.twitter.com/IZDCorM3Wx — Atlético de Madrid (@Atleti) May 3, 2018

تقديم المباراة ...فرصة فينغر الأخيرة

يجد المدرب الفرنسي لنادي أرسنال الإنكليزي أرسين فينغر نفسه أمام فرصة أخيرة عندما يقابل مضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني.

على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، يعرف فينغر الذي أعلن رحيله عن الفريق اللندني في نهاية الموسم، تمام صعوبة المهمة بعد أن اكتفى فريقه بالتعادل 1-1 ذهاباً الأسبوع الماضي على استاد الامارات.

وعجز رجال فينغر في تلك المباراة عن خطف فوز على أرضهم أمام فريق لعب بعشرة عناصر منذ الدقيقة العاشرة، ثم طرد مدربه الارجنتيني دييغو سيميوني.

ومن المرجح أن يعود المدافع المخضرم خوانفران (33 عاماً) إلى صفوف الفريق الإسباني بعد أن ترك مكانه لفرساليكو في مباراة الذهاب بسبب الإصابة.



ومن المتوقع أن تكون مباراة الإياب الأخيرة بالنسبة إلى فينغر على الساحة الأوروبية لأن التعادل السلبي يكفي أتلتيكو مدريد لبلوغ نهائي المسابقة المقرر في مدينة ليون الفرنسية في 16 ايار/مايو الحالي، والتي أحرز لقبها مرتين (2010 و2012).

أسبوع حاسم وحلم بالثلاثية

* مباراة ريد سالزبورغ ومرسيليا منقولة على قناة beIN SPORTS HD3 الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة.

لا يزال سالزبورغ رغم خسارته ذهاباً 0-2 أمام مرسيليا، قادراً على قلب المعادلة الخميس وبلوغ نهائي المسابقة الأوروبية بمسماها الجديد لأول مرة في تاريخه.

ويعيش سالزبورغ أسبوعاً حاسماً اذ بإمكانه أن يصبح الأحد أول ناد نمساوي يحرز لقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي، وللمرة السابعة في آخر ثمانية مواسم قبل أن يخوض بعد ثلاثة أيام نهائي الكأس المحلية التي يحمل لقبها في المواسم الأربعة الأخيرة أمام شتورم غراتس.

ولم يخسر سالزبورغ على أرضه خلال سبع مباريات خاضها في المسابقة الأوروبية هذا الموسم، ففاز خمس مرات وتعادل مرتين.

في المقابل، يأمل مرسيليا، الفريق الفرنسي الوحيد الفائز بدوري أبطال أوروبا (1993 على حساب ميلان الإيطالي)، بتعويض ما فاته عامي 1999 و2004 حين خسر النهائي أمام بارما الإيطالي (0-3) وفالنسيا الإسباني (0-2).

ويملك مرسيليا جميع أوراق الفوز بين يديه، ولم يعد يبتعد سوى 90 دقيقة عن التأهل إلى النهائي.

وسبق للفريقين أن تواجها في دور المجموعات من النسخة الحالية إذ فاز سالزبورغ ذهاباً 1-0 في حين حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الإياب.

