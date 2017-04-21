مانشستر يونايتد يلاقي سلتا فيغو في نصف نهائي يوروبا ليغ

سيلتقي مانشستر يونايتد الإنكليزي مع مضيفه سلتا فيغو الإسباني ذهاباً في نصف نهائي يوروبا ليغ في الوقت الذي سيتواجه به أياكس الهولندي مع ضيفه ليون الفرنسي في اللقاء الأول.

وحسمت الفرق الأربعة تأهلها إلى نصف النهائي أمس الخميس، حيث تخطى مانشستر يونايتد أندرلخت البلجيكي بمجموع المباراتين 3-2 بعد التمديد، وسلتا فيغو تجاوز خنت البلجيكي بمجموع المباراتين 4-3، وكذلك كان الحال بالنسبة لأياكس أمام شالكه الألماني 4-3 بعد التمديد، فيما قطع ليون بطاقته لنصف النهائي بفضل ركلات الترجيح بعد انتهاء مجموع مباراتيه مع بشيكتاش التركي 3-3.

ويحظى لقب يوروبا ليغ بأهمية خاصة نظراً لتأهل الفائز به مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في ظل فقدان فرصة ليون وسلتا فيغو التواجد ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل نرظاً لتراجعهما على سلم ترتيب الدوريين الفرنسي والإسباني توالياً، بينما يملك كلّ من مانشستر يونايتد وأياكس حظوظه في الوصول إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا عن طريق دوري بلاده.

وتقام مباراتا الذهاب في امستردام وفيغو في الرابع من ايار/مايو المقبل، ومباراتا الإياب في ليون ومانشستر في الحادي عشر منه.

ويخوض المتأهلان من دور الاربعة المباراة النهائية في الرابع عشر من الشهر ذاته في ستوكهولم.