أحرز مانشستر يونايتد لقب الدوري الأوروبي بفوزه ،اليوم الأربعاء، بثنائية نظيفة على أياكس الهولندي في النهائي الذي أقيم في العاصمة السويدية ستوكهولم.

سجل الفرنسي بول بوغبا (18) والأرميني هنريك مخيتاريان هدفي الفوز لمانشستر يونايتد الذي ضمن التأهل المباشر إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا .

مانشستر يونايتد خاض النهائي في أعقاب اعتداء مانشستر آرينا الذي جدّ في المدينة وخلف العديد من الضحايا.

نهاية المباراة بفوز مانشستر بهدفين نظيفين.

87 - البديل لينغارد يقطع مسافة طويلة وينفرد بالحارس لكنه يفشل في التسجيل بعد تدخل المدافع سانشيز.

- قبل ربع ساعة على نهائية المواجهة لم يمنح يونايتد أي فرصة لأياكس للعودة في المباراة، فالفريق الإنكليزي يتحكم في سير اللقاء بفضل خبرة لاعبيه ومدربه.

- بعد تسجيل الهدف الثاني لم يتراجع مانشستر يونايتد بل استمر في الضغط لقتل المباراة، فيما أظهر أياكس شجاعة ورغبة كبيرة في العودة بالنتيجة وإحياء آماله.

48 - الشوط الثاني ينطلق بمحاولة أياكس إدراك التعادل، لكن الأرميني هنريك مخيتاريان أضاف الهدف الثاني ووضع مانشستر يونايتد على سكة اللقب.

مانشستر يونايتد ينهي الشوط الأول بهدف بوغبا ويقطع نصف الطريق نحو الفوز باللقب الذي سيغير كل شيء في مسيرة مورينيو مع يونايتد الموسم القادم.

35 - رغم مهارات يونس وزياش وتراوري لم يتمكن أياكس من تهديد مرمى روميرو واكتفى باستحواذ عقيم على الكرة.

24 - ثقة لاعبي مانشستر يونايتد تزداد بهدف بوغبا، الاكوادوري أنطونيو فالنسيا يجد ثغرة للتسديد والحارس الكاميروني لأياكس يمنع الهدجف الثاني.

18 - بول بوغبا يبعث الفرح في مدرجات يونايتد بتستديدة قوية اصطدمت بالمدافع سانشيز وتهادت في مرمى أونانا معلنة تقدم أبناء مورينيو بفضل اللاعب الأغلى في العالم.

15 - الربع ساعة الأولى من المواجهة لم تشهد فرصاً واضحة للتسجيل من كلا الفريقين، إذ كان التحفظ والحذر مسيطراً على أفكار المدربين، باستثناء تسديدة لنجم أياكس البوركيني برتران تراوري، تلقاها روميرو دون مشاكل.

- المباراة تبدأ بلا حفل استعراضي وبدقيقة صمت على ضحايا اعتداء مانشستر.

تشكيلتا الفريقين

تشكيلة مانشستر يونايتد

سيرجيو روميرو – فالنسيا – سمالينغ – بليند – دارميان – هيريرا – فيلايني – ماتا – بول بوغبا – مخيتاريان – راشفورد.

تشكيلة أياكس

أونانا – فيلتمان – ريدفالد – سانشيز – تراوري – كلاسين – أمين يونس – شوني – حكيم زياش – دولبرغ – دي ليغت.

والتقى الفريقان في دور الـ32 من المسابقة عام 2012، فتأهل يونايتد لفوزه في امستردام 2-صفر وخسارته على ارضه 1-2. كما التقيا في الدور الاول من نسخة 1977، ففاز اياكس 1-صفر على ارضه وخسر في مانشستر صفر-2.

الطريق إلى ستوكهولم

كان طريق مانشستر يونايتد إلى النهائي مليئاً بالصعوبات، إذ لم يكن الفريق الإنكليزي في طريق مفتوح خلال دور المجموعات وأنهاه في المركز الثاني خلف فنربهتشه التركي في المجموعة الأولى.

وفي دور الـ 32 تجاوز مانشستر عقبة سانت إيتيان الفرنسي بسهولة بنتيجة 4-صفر بين الذهاب والاياب، ثم أزاح كراسنودار الروسي في ثمن النهائي بنتيجة 2-1 ذهاباً وإياباً، وتخطى أندرلخت البلجيكي في ربع النهائي بنتيجة 3-2 بين الذهاب والإياب الذي اضطر فيه لخوض شوطين إضافيين، قبل أن يعاني في نصف النهائي لعبور سلتا فيغو الاسباني بنتيجة 2-1 ذهاباً وإياباً.

أما أياكس فبسط سيطرته على المجموعة السابعة وحقق 4 انتصارات وتعادل مرتين لينهي دور المجموعات متصدراً

وفي دور الـ32 تجاوز ليغيا فارسافا البولندي بنتيجة 1-صفر في مجموع مواجهتي الذهاب والاياب، ثم نجح في تخطي عقبة كوبنهاغن الدنماركي بصعوبة بالغة بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين بدور الـ16، قبل أن يطيح بشالكه الألماني في ربع النهائي 4-3 في مجموع المباراتين، ثم أولمبيك ليون الفرنسي في نصف النهائي 5-4 بين ذهاب وإياب.

غيابات مؤثرة في صفوف مانشستر يونايتد

يغيب العديد من النجوم المؤثرين عن تشكيلة مانشستر يونايتد، يتقدمهم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الاصابة التي أنهت موسمه قبل شهر من الآن.

كما يغيب عن يونايتد المدافعين لوك شو والأرجنتيني ماركوس روخو ولاعب الوسط آشلي يونغ بسبب الاصابة، إضافة إلى المدافع الإيفواري أيريك بايلي الموقوف.

وسيكون أياكس حاضراً بأغلب عناصره التي أوصلته إلى هذا الدور النهائي التاريخي، في مقدمتهم الألماني من أصل لبناني أمين يونس والمغربي حكيم زياش والدنماركي كاسبر دولبرغ والبوركيني برتران تراوري.