مانشستر يونايتد يبلغ نهائي الدوري الأوروبي

بلغ مانشستر يونايتد الإنكليزي الدور النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي رغم تعادل 1-1، اليوم الخميس، أمام سيلتا فيغو الإسباني في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل البلجيكي مروان فيلايني هدف يونايتد في الدقيقة 18، ثم أدرك الأرجنتيني رونكاليا التعادل في الدقيقة 86.

ويلتقي مانشستر يونايتد في النهائي مع أياكس أمستردام الهولندي الفائز على ليون الفرنسي 5-4 في مجموع المباراتين (4-1 ذهاباً و1-3 إياباً).

تفاصيل المباراة

نهاية المواجهة بالتعادل وتأهل يونايتد بفوزه 2-1 في مجموع المواجهتين.

87 - طرد لمدافع مانشستر يونايتد، الإيفواري إيريك بايلي، والمدافع الأرجنتيني صاحب هدف التعادل رونكاليا بعد تبادل للعنف.

86 - المدافع الأرجنتيني رونكاليا يدرك التعادل لسيلتا فيغو من رأسية ويعيد الأمل للفريق الإسباني.

- لا جديد إلى حدود الدقيقة 75 من المواجهة، مانشستر يونايتد يسيطر على الامور ويحاول الحفاظ على التقدم والتأهل.

- مانشستر أنهى الشوط الأول متفوقاً بهدف نظيف واقترب من النهائي الحلم، إذ بات سيلتا فيغو مطالباً بتسجيل هدفين أو أكثر.

18- مانشستر يونايتد يفتتح التسجيل عبر البلجيكي مروان فيلايني الذي وضعها برأسه مستثمراً كرة متقنة من بطل مواجهة الذهاب ماركوس راشفورد.

مانشستر يونايتد: التشكيلة الأساسية

روميرو - فالنسيا - بايلي - بليند - دارميان - هيريرا - فيلايني - لينغارد - بوغبا - مخيتاريان - راشفورد.

سيلتا فيغو: التشكيلة الأساسية

سيرخيو - هوغو مالو - كابرال - رونكاليا - جوني - رادويا - فاس – بابلو هيديث - ياغو أسباس - غيديتي - سيستو.

مانشستر يونايتد تفوق ذهاباً بهدف نظيف سجله نجمه الصاعد ماركوس راشفورد من ركلة حرة مباشرة.

هل تذكرون كيف فاز مانشستر يونايتد ذهاباً؟

يعاني الفريق الإنكليزي من غيابات مؤثرة، إذ يفتقد لجهود نجمه السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش الذي انتهى موسمه بسبب الاصابة إضافة إلى مدافع الأرجنتيني ماركوس روخو .

- ردّ المدرب البرتغالي على انتقادات الصحفيين بشأن التركيز على مسابقة القارية على حساب الدوري، تجدونه في هذا الرابط مورينيو يدافع عن قراره بإعطاء الأولوية للدوري الأوروبي

يستهدف فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الفوز باللقب الأوروبي لضمان التأهل المباشر إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خاصة مع تعقد وضعيته في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ يحتل المركز السادس ولا يبدو أنه قادر على حجز مكانه بين رباعي الصدارة.