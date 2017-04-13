ليون - بشيكتاش.. انتهاء الإجتياح وبداية اللقاء
أعطيت صافرة البداية لمواجهة أولمبيك ليون الفرنسي مع ضيفه بشيكتاش التركي ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، وذلك بعد تأخرها لـ45 دقيقة على خلفية اجتياح جماهيري للملعب.
وتبيّن أنّ جماهير بشيكتاش كانت السبب في تأخير بداية اللقاء إثر قيامها برمي الألعاب النارية على المدرج الجنوبي لجماهير ليون (خلف المرمى) وهو ما أدّى لحالة من الهلع والإضطراب.
جدير بالذكر، أنّه كان المتوقّع أن تسبق هذه المباراة حالة من التوتر نظراً لطبيعة الجماهير التركية التي تعرف بأنها "صعبة المراس".