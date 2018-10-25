وتجمد رصيد مرسيليا عند نقطة يتيمة، فيما رفع لاتسيو رصيده الى 6 نقاط على بعد ثلاث نقاط من اينتراخت فرانكفورت الألماني المتصدر الذي حقق فوزه الثالث تواليا على ضيفه أبولون ليماسول القبرصي 2-صفر.

وافتقد مدرب مرسيليا رودي غارسيا مهاجمه الدولي فلوريان توفان بسبب الإصابة، وذلك قبل مواجهة باريس سان جرمان الأحد المقبل في قمة الدوري المحلي.

وبكر لاتسيو بافتتاح التسجيل عبر مدافعه البرازيلي والاس برأسية اثر ركنية (10)، ثم أنقذ القائم الأيمن مرمى حارس مرسيليا الدولي ستيف مانداندا، بعد تسديدة يسارية للمهاجم تشيرو ايموبيلي من داخل المنطقة (21).

وبرغم جهوده للتعديل، بقي الفريق المتوسطي متأخرا عند الاستراحة من دون فرص حقيقة، نتيجة انكفاء لاتسيو واعتماده على المرتدات.

ومن هجمة مرتدة جديدة للاتسيو في الشوط الثاني، ضاعف الاكوادوري فيليبي كايسيدو الارقام بتسديدة ارضية مستفيدا من تمريرة مقشرة لإيموبيلي (59).

وقبل خمس دقائق على نهاية الوقت الاصلي، أعاد لاعب الوسط الدولي ديميتري باييت الأمل لمرسيليا من ضربة حرة جميلة (85)، بيد أن لاتسيو رد بتسديدة رائعة للمونتينيغري آدم ماروشيتش من حافة المنطقة سكنت المقص الايمن لمرمى مانداندا (90).

وأصيب ثلاثة مشجعين لمرسيليا ومشجع للاتسيو خلال مواجهات قبل المباراة بالقرب من المرفأ القديم، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من الشرطة المحلية.

وارتقى فياريال الاسباني الى صدارة المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط بفوزه العريض على رابيد فيينا 4-0 في حين تعادل رينجرز الاسكتلندي سلبيا مع سبارتاك موسكو.

وفي المجموعة التاسعة،ارتقى غنك البلجيكي الى صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفوزه 4-2 على ضيفه بشيكتاش التركي متذيل الترتيب برصيد 3 نقاط.

وفي مباراة اخرى من نفس المجموعة تعادل ساربسبورغ النرويجي مع مالمو السويدي 1-1.