وعلى عكس ما كان متوقعاً أخذ الضيوف المبادرة بهدفين صادمين عبر أنطونيو سانابريا (30) وجيوفاني لوسيلسو (54)، فيل أن يتمكن باتريك كوتروني من توقيع هدف ميلان الوحيد (83).

بفوزه الثمين تصدر ريال بيتيس المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن وصيفه ميلان، في حين احتل أولمبياكوس اليوناني الفائز على دودلانج (2-0) المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

المجموعة الأولى

أكّد زيوريخ السويسري أنّ عروضه القوية ليست مجرد ذر رماد على العيون وذلك عقب فوزه على ضيفه القوي والمرشح باير ليفركوزن الألماني (3-2). وقع ثلاثية صاحب الأرض أنطونيو ماركيزانو (44) وطوني دومغجوني (59) وستفين أودي (78)، في حين تكفل كريم بلعربي من تدوين هدفي الفريق الألماني (49 و53).

في المباراة الثانية لحساب هذه المجموعة، تعادل لارناكا اليوناني مع ضيفه لودوغوريتس رازغراد البلغاري بهدف لمثله. سجّل للأول خورخي لارينا (25 من ركلة جزاء) وبكّر الثاني بالتهديف بفضل جودي لوكوكي (7).

وانفرد زيوريخ بالصدارة برصيد 9 نقاط يليه ليفركوزن وصيفاً بـ 6 نقاط ومن ثم لودوغوريتس ولارناكا توالياً بنقطة وحيدة لكل منهما.

المجموعة الثانية

واصل سالزبورغ النمساوي تزعمه للمجموعة الثانية عقب فوزه على روزنبرغ النرويجي بثلاثية نظيفة بفضل هدفي موناس دابور (34 و59 من ركلة جزاء) وهانيس وولف (53).

كما سجّل لايبزيغ الألماني فوزاً مهماً على سلتيك الاسكتلندي بثنائية ماثيوس كونها (31) وبروما (35).

ويتصدر سالزبورغ برصيد 9 نقاط ويليه لايبزيغ بـ 6 نقاط وسلتيك ثالثاً بـ 3 نقاط ويتذيل روزنبرغ المجموعة برصيد خال من أية نقطة.