تصريحات مورينيو بعد تأهل مانشستر يونايتد

وقال مورينيو: "الأمور كانت صعبة، كان بإمكاننا أن نخاطر أكثر ونبتعد عن ضغوطات النهاية، إنها دراما نصف النهائي ولحسن الحظ بلغنا المشهد الختامي".

وأضاف: "افتقدنا لخدمات العديد من اللاعبين لكننا نجحنا في الوصول إلى النهائي، أشكر اللاعبين على ما قدموه حتى الآن، الآن سنحاول اكمال الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

أما أندير هيريرا فقال: "نحن سعداء بوصولنا إلى النهائي، لقد كافحنا كثيراً من أجل هذه اللحظة، وسنحاول الاستمرار حتى الفوز باللقب".

وأما صاحب الهدف مرواني فيلايني فقال بخصوص مواجهة أياكس في النهائي: "إنهم فريق جيد جداً، لقد قدموا مباراة رائعة أمام ليون الفرنسي، لكننا سنستعد جيداً للفوز باللقب".