تصريحات مورينيو بعد تأهل مانشستر يونايتد
هنأ البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، لاعبيه على روحهم العالية وتحديهم للظروف المحيطة بالفريق لبلوغ نهائي الدوري الأوروبي على حساب سيلتا فيغو الإسباني.
وقال مورينيو: "الأمور كانت صعبة، كان بإمكاننا أن نخاطر أكثر ونبتعد عن ضغوطات النهاية، إنها دراما نصف النهائي ولحسن الحظ بلغنا المشهد الختامي".
وأضاف: "افتقدنا لخدمات العديد من اللاعبين لكننا نجحنا في الوصول إلى النهائي، أشكر اللاعبين على ما قدموه حتى الآن، الآن سنحاول اكمال الموسم بأفضل طريقة ممكنة".
أما أندير هيريرا فقال: "نحن سعداء بوصولنا إلى النهائي، لقد كافحنا كثيراً من أجل هذه اللحظة، وسنحاول الاستمرار حتى الفوز باللقب".
وأما صاحب الهدف مرواني فيلايني فقال بخصوص مواجهة أياكس في النهائي: "إنهم فريق جيد جداً، لقد قدموا مباراة رائعة أمام ليون الفرنسي، لكننا سنستعد جيداً للفوز باللقب".