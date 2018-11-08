ويدين تشلسي بالفوز لمهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو الذي سجل هدف فريقه في الدقيقة 53.

وبات رصيد تشلسي 12 نقطة بعدما حقق فوزه الرابع متقدماً مول فيدي المجري الثاني بست نقاط والذي تغلب على ضيفه باوك سالونيكا اليوناني بهدف جيورجي ميلانوف في الدقيقة 50.

يذكر ان تشلسي احرز لقب المسابقة عام 2013. ويحتل باوك المركز الثالث برصيد 3 نقاط وهو نفس رصيد باتي الرابع.

وعاش الفريق اللندني لحظات عصيبة في آواخر المباراة لأن القائم تدخل مرة جديدة ليتصدى لكرة بيلاروسية خطيرة.

وقال جيرو "كنت ارغب في التسجيل لا سيما بعد عودتي المتأخرة وربما كنت اعاني من عدم الفعالية والحظ أمام المرمى لكن يجب دائما مواصلة العمل والثقة بالنفس وهذا ما حصل الليلة".

واضاف "كان المدرب يصر على حسم صدارة المجموعة في أسرع وقت ممكن وهذا ما قمنا به".

المجموعة العاشرة

تغلب إشبيليه الإسباني المتوج بلقب ثلاث مرات متتالية بين عامي 2014 و2016 على مضيفه اكهيسار سبور التركي 3-2 ليحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد تسع نقاط خلف كراسنودار الروسي الذي يملك نفس الرصيد بعدما فاز على ستاندر لياج البلجيكي 2-1.

تقدم أشبيلية بهدفين سجلهما مانويل نوليتو ولوريس مورييل في الدقيقتين 12 و38. وفي الشوط الثاني، تعادل اكهيسار بهدفين أحرزهما ألفيس مانو وأونور أيك في الدقيقتين 52 و78 قبل أن يخطف ايفير بانيجا هدف الفوز 3-2 للفريق الإسباني في الدقيقة 87.

وحقق إشبيليه الفوز رغم النقص العددي بين صفوفه إثر طرد سيرجي جوميز في الدقيقة 56 حصوله على الإنذار الثاني.

وفي المباراة الأخرى تقدم ستاندر لياج أمام مضيفه كراسنودار بهدف سجله مهدي كارسيلا في الدقيقة 19 لكن الفريق الروسي قلب موازين المباراة لصالحه وحسمها بهدفين سجلهما موجامد سليمانوف وواندرسون كامبوس في الدقيقتين 79 و82.

ويملك ستاندر لياج 6 نقاط في المركز الثالث فيما لا يملك الرصيد التركي أي نقطة.

المجموعة الحادية عشرة

في المجموعة الحادية عشرة تغلب دينامو كييف الأوكراني على رين الفرنسي 3-1 ليتصدر المجموعة برصيد ثماني نقاط بفارق الأهداف أمام أستانا الكازاخستاني الذي تغلب على ضيفه يابلونك التشيكي 2-1.

ويحتل رين المركز الثالث برصيد 3 نقاط أمام يابلونك الأخير برصيد نقطتين.

سجل أهداف دينامو بنجامين فيربيتش وفيتالي مايكوليتكو وميكولا شابارينكو في الدقائق 13 و68 و72 بينما سجل لرين جوردان سيباتشيو في الدقيقة 89.

أما أستانا، فسجل هدفيه بيدرو مينديز ومادي زاكيباييف في الدقيقتين 18 و88. وسجله ايفان مايفسكي لاعب أستانا بالخطأ في شباك فريقه هدف الخاسر (40).