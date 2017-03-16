الدوري الأوروبي - يونايتد إلى دور الثمانية رغم عناد روستوف

سجل الإسباني خوان ماتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 مستثمراً تمريرة رائعة بالعقب من الوسدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وكان الفريقان تعادلا ذهاباً 1-1.

سيطر مانشستر يونايتد على أغلب فترات المواجهة، لكنه لم يتمكن من التسجيل إلا في مناسبة وحيدة بفضل براعة حارس الضيوف نيكيتا ميدفيديف، في حين حاول روستوف خطف هدف، إلا أن تألق الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو حال دون ذلك.

ويطمح يونايتد إلى إحراز اللقب وضمان المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، خاصة مع صعوبة احتلاله لأحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنكليزي الممتاز وهو الذي يحتل المركز السادس إلى حد الآن.