الدوري الأوروبي: يونايتد يعيد سانت إتيان إلى الواقع في "ليلة زلاتان"

أنهى مانشستر يونايتد الإنكليزي "منطقياً" أمر التأهل عقب فوزه 3-0 ذهاباً على حساب سانت إتيان الفرنسي بفضل تألق نجمه السويدي زلاتان إيبراهيموفيتش، صاحب الثلاثية، اليوم الخميس لحساب ذهاب الدور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

على ملعب "أولد ترافورد"، هيمنت نجومية إيبراهيموفيتش على أحداث اللقاء كاملة حيث بصم على ثلاثية اليونايتد في الدقائق 15 و75 و88 من ركلة جزاء.

مجاملة عائلية

انتفت المجاملة العائلية على أرض الملعب بين الشقيقين الغيني فلورنتان بوغبا (26 عاماً) مدافع سانت إتيان والفرنسي بول بوغبا (23 عاماً) صانع ألعاب يونايتد، لكنها تجسدت في المدرجات حيث ارتدى أحد أفراد العائلة قميصاً أخضر ممثلاً للشقيق الأكبر، وآخر قميصاً أحمر لتمثيل الشقيق الأصغر.

وتميزت المباراة بندية كبيرة جداً بين الفريقين في الشوط الأول على صعيد الهجوم والدفاع والفرص قبل أن ينهار سانت إتيان في الثاني وحقق الفريق الإنكليزي فوزه الثاني عشر مقابل 3 تعادلات في آخر 15 مباراة في المسابقات الأوروبية على ملعبه "أولد ترافورد"، وتعود خسارته الأخيرة إلى الخامس من آذار/مارس 2013 عندما سقط أمام ريال مدريد الإسباني 1-2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجّل إبراهيموفيتش لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي سابقاً هدفه السابع عشر في 14 مباراة خاضها ضد سانت إتيان في جميع المسابقات، ليصبح بالتالي "جلّاد" الفريق الأخضر بالتخصص.