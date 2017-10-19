وسجّل الايطالي ماريو بالوتيلي (4) هدف نيس، والاكوادوري فيليبي كايسيدو (5) والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش (65 و89) اهداف لاتسيو.

وضمن منافسات المجموعة نفسها تعادل زولته فاريغيم البلجيكي مع فيتيس ارنهيم الهولندي 1-1. وسجل الجورجي غورام كاشيا (23 خطأ في مرمى فريقه) هدف فاريغيم، وطوماس برونز (27) هدف فيتيس ارنهم.

ويتصدر لاتسيو المجموعة برصيد 9 نقاط، أمام نيس 6 نقاط، فيما يحل فيتيس ارنهم في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن زولته فاريغيم.

تعادل سلبي لميلان أمام أيك أثينا

وفي المجموعة الرابعة تعادل ميلان الايطالي مع ايك اثينا اليوناني صفر-صفر.

وخسر اوستريا فيينا النمساوي امام رييكا الكرواتي بهدف لكيفن فريسنبيخلر (90) مقابل ثلاثة اهداف للسويسري ماريو غافرانوفيتش (21 و31) والبوسني زوران كفرزيتش (90+2).

وحافظ ميلان على الصدارة برصيد 7 نقاط، أمام أيك أثينا بخمس نقاط، و رييكا 3 نقاط واوستريا فيينا نقطة واحدة.

أتالانتا يواصل مشواره بنجاح

وفاز اتالانتا الإيطالي على ابولون ليماسول القبرصي بثلاثة اهداف لسلوفيني جوزيب ايليسيتش (11) واندريا باتانيا (64) والسويسري ريمو فرولر (66) مقابل هدف للمالطي اندريه شيمبري (59)، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وخسر ايفرتون الإنكليزي امام ليون الفرنسي بهدف للويلزي اشلي وليامز (69) مقابل هدفين لنبيل فقير (6 من ركلة جزاء) والبوركينابي برتران تراوريه (75).

وتصدر اتالانتا برصيد 7 نقاط، وحل ليون خلفه بخمس نقاط، وابولون نقطتين، وجاء ايفرتون اخيراً بنقطة واحدة.

وفي المجموعة التاسعة فاز مرسيليا الفرنسي على فيتوريا غيمارايش البرتغالي بهدفين للارجنتيني لوكاس اوكامبوس (28) وماكسيم لوبيز (76)، مقابل هدف للبرازيلي رافايل مارتينز (17).

وخسر قونيا سبور التركي امام ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين نظيفين للنروجي فريديريك غولبراندسن (5) ومؤنس دبور (80).

ورفع سالزبورغ رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن مرسيليا، في حين تجمد رصيد قونيا سبور عند 3 نقاط في المركز الثالث، و فيتوريا غيمارايش عند نقطة واحدة في المركز الأخير.