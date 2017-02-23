الدوري الأوروبي: نجاح ملفت لأندية بلجيكا

خرج زينيت سان بطرسبرغ الروسي بفارق الأهداف أمام أندرلخت البلجيكي بعد فوزه عليه 3-1 اليوم لكنه كان قد خسر ذهابا صفر-2.

ويدين أندرلخت بالتأهل إلى لاعبه السويدي إسحاق كييسي ثيلين المعار إليه من بوردو الفرنسي والذي سجل له هدف العبور في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بعد أن تقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف عن طريق جوليانو (24 و78) وأرتيم دزيوبا (72).

جنت يصنع المفاجأة

صنع جنت البلجيكي المفاجأة بإزاحة أحد المرشحين البارزين لإحراز اللقب وهو توتنهام الإنكليزي بعد أن انتزع منه التعادل 2-2 في عقر داره ملعب ويمبلي عقب فوزه ذهابا 1-صفر.

وتقدّم الفريق اللندني مبكراً بهدف لصانع ألعابه كريستيان إريكسن بعد مرور 10 دقائق، لكن جنت سرعان ما عادل بالنيران الصديقة عن طريق هاري كاين (20).

وكانت نقطة التحول في المباراة حادثة طرد مهاجم توتنهام ديلي آلي بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 40 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

لكن توتنهام نجح على الرغم من ذلك في تسجيل هدف التقدم بواسطة لاعب وسطه الكيني فيكتور وانياما (61) لكن جيريمي بيريبه قضى على آماله بتسجيله هدف التعادل 2-2 (82).

غينك يتأهل

بدوره بلغ غينك البلجيكي الدور ثمن النهائي بفوزه على ضيفه أسترا الروماني بهدف نظيف من توقيع أليخاندرو بوزويلو (67).

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين آلت إلى التعادل بهدفين لمثلهما.