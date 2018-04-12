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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي: ملخص وأهداف مباراة سالزبورغ ولاتسيو

3:52 دقيقة

سالزبورغ النمساوي يتأهل للمربع الذهبي بعد فوزه على لاتسيو الإيطالي 4-1.

 

في مفاجأة من العيار الثقيل، لم يستفد لاتسيو من فوزه ذهابا بأربعة أهداف لاثنين ليسقط أمام ريد بول سالزبورغ بهدف لاربعة ويخرج من الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

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الملخصات الدوري الأوروبي لاتسيو الإيطالي ريد بول سالزبورغ