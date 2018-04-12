في مفاجأة من العيار الثقيل، لم يستفد لاتسيو من فوزه ذهابا بأربعة أهداف لاثنين ليسقط أمام ريد بول سالزبورغ بهدف لاربعة ويخرج من الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

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