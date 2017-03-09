الدوري الأوروبي: ليون يكرم وفادة روما برباعية

وسجل للفائز الغيني مختار دياكابي (8) وكورنتان توليسو (47) ونبيل فقير (74) وألكسندر لاكازيت (90+2)، وللخاسر المصري محمد صلاح (20) والأرجنتيني فيديريكو فازيو (33).

وألحق ليون الخسارة الثانية بروما في أقل من أسبوع بعدما سقط السبت في الدوري المحلي على الملعب الأولمبي في العاصمة أمام نابولي 1-2، وقد تكلفه تلك الخسارة المركز الثاني بعد أن توقف رصيده عند 59 نقطة مقابل 57 لنابولي.

وكان روما يمني النفس بتحقيق نتيجة طيبة في الذهاب تسهل مهمته في الاياب لمتابعة المشوار نحو لقب سيكون في حال احرازه الأول للأندية الايطالية منذ أن توج بارما عام 1999.

وتقدم ليون سريعاً بعد ركلة حرة من الجهة اليمنى نفذها ماتيو فالبوينا وتابعها ألكسندر لاكازيت برأسه ثم أكملها الفرنسي-الغيني مختار دياكابي بيمناه وهي طائرة في الشباك (8).

ولم يتأخر روما كثيراً في ادراك التعادل بعد خطأ دفاعي ارتكبه دياكابي بالذات فخطف المصري محمد صلاح الكرة ودخل المنطقة وأرسلها من بين قدمي الحارس البرتغالي أنطوني لوبيش في المرمى (20).

ووضع الأرجنتيني فيديريكو فازيو روما في المقدمة عندما تابع برأسه في المرمى كرة رفعها من الجهة اليمنى القائد بالوكالة نيابة عن فرانشيسكو توتي الذي تابع المباراة من المدرجات، دانييلي دي روسي (33).

وفي مستهل الشوط الثاني، أدرك ليون التعادل عبر كورنتان توليسو بتسديدة قوية من خارج المنطقة لم يستطع الحارس الدولي البرازيلي أليسون التصدي لها (47).

ولم يقف الحظ إلى جانب لاعبي ليون الذي سيطر على المجريات تماماً ونجح أليسون في حرمان لاكازيت (65) وفالبوينا (68) من زيادة غلة أصحاب الأرض.

وزج مدرب ليون جينيزيو برونو بآخر أوراقه الهجومية فأشرك نبيل فقير بدلاً من المدافع ايمانويل مامانا فكان عند حسن الظن وسجل هدف التقدم بعد ثلاث دقائق فقط ومن أول لمسة للكرة بعدما تلاعب بثلاثة مدافعين وأرسلها على يمين أليسون (74).

وعزز لاكازيت تقدم وفوز أصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع بتسديدة من خط قوس المنطقة اثر عرضية من فالبوينا استقرت على يمين أليسون (90+2).