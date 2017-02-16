الدوري الأوروبي: فينربهتشة يخسر معركة الذهاب

ويدين الفريق الروسي المشارك في هذه المسابقة للموسم الثالث على التوالي وهو يأمل بتجاوز الدور الثاني للمرة الأولى، بفوزه إلى السويدي فيكتور كلايسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد منذ الدقيقة الرابعة.

وهذه الهزيمة الثانية فقط لفينربهتشة الذي يشرف عليه المدرب الهولندي ديك إدفوكات، في نسخة هذا الموسم من أصل 9 مباريات، والأولى كانت أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي (1-4) في دور المجموعات.

ويأمل الفريق التركي بالتعويض عندما يستضيف لقاء الإياب الخميس المقبل، من أجل مواصلة مشواره وتكرار انجاز موسم 2012-2013 (وصل إلى نصف النهائي) على أقل تقدير.