الدوري الأوروبي: راشفورد يمهد طريق الـ"يونايتد" نحو النهائي

ويدين الـ"يونايتد" بفوزه إلى لاعبه اليافع ماركوس راشفورد الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 67.

وتقام مباراة الإياب على ملعب "أولدترافورد" في مانشستر الخميس المقبل.

وكان أياكس أمستردام الهولندي خطا الأربعاء خطوة كبيرة إلى المباراة النهائية المقررة في ستوكهولم في 24 أيار/مايو الجاري، بفوزه الكبير على ضيفه ليون الفرنسي 4-1 أمس ذهاباً.

ويولي يونايتد ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو أهمية خاصة لإحراز لقب المسابقة هذا الموسم أملاً في المشاركة بدوري الأبطال في الموسم المقبل، في ظل المنافسة الشديدة على المراكز الأربعة المؤهلة مباشرة عبر الدوري الإنكليزي (صاحب المركز الرابع يخوض ملحقاً).

وتوج يونايتد بدوري الأبطال (1968 و1999 و2008)، وكأس الكؤوس (1991)، إلا أنه لم يسبق له إحراز الدوري الأوروبي.

ويشارك بطل يوروبا ليغ في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان إشبيلية الإسباني بطل المسابقة في المواسم الثلاثة الماضية، خاض غمار دوري الأبطال هذا الموسم، إلا أن مشواره توقف في الدور ثمن النهائي أمام ليستر سيتي الإنكليزي.

ويحتل مانشستر حالياً المركز الخامس في الدوري المحلي بفارق نقطة واحدة خلف غريمه وجاره مانشستر سيتي، وسيخوض مباراتين مرتقبتين أمام مضيفه أرسنال السابع الأحد المقبل، وضيفه توتنهام هوتسبر الثاني في 14 أيار/مايو الحالي، قبل مباراتيه الأخيرتين محلياً أمام ساوثهامبتون وكريستال بالاس.

في المقابل، باتت مهمة سيلتا فيغو صعبة لمواصلة مغامرته في البطولة في أول نصف نهائي يخوضه على الصعيد القاري في تاريخه.

ويحتل سيلتا فيغو المركز الحادي عشر في الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة.