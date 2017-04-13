الدوري الأوروبي - أياكس يتجاوز شالكه بثنائية

فاز أياكس أمستردام الهولندي على ضيفه شالكه الألماني 2-صفر، الخميس في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

وسجل قائد أياكس دافي كلاسن الهدفين (23 من ركلة جزاء و52).

وأنقذ حارس شالكه رالف فاهرمان فريقه من عدة فرص سانحة، فيما صدت عارضة الضيوف كرتين في المباراة.

وتأهل أياكس على حساب كوبنهاغن الدنماركي بالفوز عليه 2-صفر أياباً بعدما كان خسر أمامه 1-2 ذهاباً في العاصمة الدنماركية، في حين تخطى شالكه مواطنه بوروسيا مونشنغلادباخ بالتعادل معه 2-2 على أرض الأخير بعدما كان تعادل معه 1-1 في غيلسنكيرشن ذهاباً.

وتقام مباراة الإياب الخميس المقبل.