الدوري الأوروبي: أندرلخت - يونايتد وأياكس - شالكه

ويعقد فريق "الشياطين الحمر" آمالاً كبيرة على المسابقة القارية لكون التتويج بلقبها سيكون بوابته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (لبطل الدوري الأوروبي مقعد تلقائي في دوري الأبطال)، في ظل المنافسة القوية التي يشهدها الدوري الانكليزي على المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية العريقة (توتنهام ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال) فضلاً عن تشيلسي المتصدر بفارق 10 نقاط.

واعتاد مانشستر يونايتد المشاركة في مسابقة النخبة منذ مطلع الألفية الثالثة، لكن حلوله خامساً الموسم الماضي تساوياً مع جاره اللدود سيتي، نقله إلى المسابقة الرديفة.

وفي حال تتويجه، سينضم مانشستر يونايتد إلى مجموعة من الأندية التي أحرزت البطولات الأوروبية الثلاث وهي دوري الأبطال ويوروبا ليغ وكأس الكؤوس الأوروبية (ألغيت بعد 1999). وحقق هذا الانجاز مواطنه تشيلسي، ويوفنتوس الايطالي، وأياكس امستردام الهولندي، وبايرن ميونيخ الألماني.

وتوج يونايتد بدوري الأبطال (1968 و1999 و2008)، وكأس الكؤوس (1991)، لكنه لم يحرز الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي سابقاً).

وهي المرة الثانية على التوالي التي يحظى فيها مانشستر يونايتد بقرعة سهلة بعد مواجهته لروستوف الروسي في الدور ثمن النهائي (تعادلا 1-1 ذهاباً في روستوف، وفاز يونايتد 1-صفر اياباً).

وسيكون يونايتد مطالباً بتحسين أدائه في الدور المقبل أن رغب في مواصلة مشواره، كونه عانى الأمرين الخميس أمام روستوف الذي كاد يجره إلى التمديد من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع انبرى لها الاكوادوري كريستيان نوبوا، لكن حارس المرمى الدولي الأرجنتيني سيرخيو روميرو أبعدها ببراعة.

وسيستفيد الفريق الانكليزي من عامل خوضه مباراة الاياب على أرضه لمواصلة مشواره في المسابقة التي ودعها من الدور ثمن النهائي الموسم الماضي على يد مواطنه ليفربول.

في المقابل، ضمن أندرلخت متصدر الدوري البلجيكي تأهله على حساب أبويل القبرصي بالفوز عليه بنتيجة 1-0 ذهاباً واياباً، وهو يفتقد الأسلحة اللازمة لوقف مشوار الشياطين الحمر.

وتعتبر شباك الفريق البلجيكي مفضلة لنجم مانشستر يونايتد السويدي زلاتان ابراهيموفيتش حيث هزها 5 مرات في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2013/2014 عندما كان لاعبا في باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أن الرقم القياسي الأوروبي ليونايتد في الانتصارات كان على حساب الفريق البلجيكي 10-صفر في الدور التمهيدي في 26 أيلول/سبتمبر 1956.

-اختبار صعب لليون-

وخلفت القرعة مواجهة قوية لليون الفرنسي أمام بشيكتاش التركي.

وكان ليون أزاح روما الايطالي من الدور ثمن النهائي (فاز عليه 4-2 في ليون وخسر أمامه 1-2 في العاصمة الايطالية)، وبخر حلمه بمواصلة مشواره في المسابقة بهدف أن يصبح أول فريق إيطالي يحرز اللقب منذ بارما عام 1999.

ومرة أخرى سيضطر ليون لخوض مباراة الاياب خارج قواعده وهذه المرة أمام فريق شرس حجز بطاقته بفوز كبير على ضيفه وجاره أولمبياكوس اليوناني 4-1، علماً أنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 اثر طرد مهاجمه الدولي الكاميروني فانسان أبو بكر.

وكان بشيكتاش عاد بتعادل ثمين من أثينا (1-1).

ولن تكون مهمة أياكس أمستردام الهولندي سهلة أمام شالكه الألماني الذي أزاح مواطنه بوروسيا مونشنغلادباخ بالتعادل معه 2-2 على أرض الأخير بعدما كان تعادل معه 1-1 في غيلسنكيرشن ذهاباً.

وحجز أياكس أمستردام بطاقته على حساب كوبنهاغن الدنماركي بالفوز عليه 2-صفر اياباً الخميس بعدما كان خسر أمامه 1-2 ذهاباً في العاصمة الدنماركية.

ولم ترحم القرعة الممثل الثاني لكرة القدم البلجيكية خنك وأوقعته في مواجهة سلتا فيغو الاسباني الذي يواصل مغامرته في المسابقة.

وضمن خنك تأهله على حساب مواطنه جنت (لاغانتواز) بالفوز عليه 5-2 ذهاباً وتعادله معه 1-1 اياباً، فيما تأهل سلتا فيغو الممثل الوحيد لكرة القدم الإسبانية إلى الدور ربع النهائي بفوزه على كراسنودار الروسي 2-1 ذهاباً و2-صفر اياباً.

وتقام المباريات في 13 نيسان/أبريل المقبل ذهاباً، و20 منه اياباً.