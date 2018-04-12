سيسكا موسكو 2-2 آرسنال (3-6)

في موسكو، عاش فريق العاصمة الإنكليزية الذي فاز ذهاباً 4-1، أوقاتاً صعبة لأن سيسكا الروسي تقدم بهدفين سجلهما فيدور شالوف (39) وكيريل نابابكين (50) وكان في حاجة إلى ثالث من دون رد ليقضي على منافسه الأكثر خبرة منه قاريا.

لكن خبرة آرسنال القارية لعبت دورها في النهاية فقلص داني ولبيك الفارق (75) قبل أن ينهي ارون رامسي الإثارة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

وتعتبر مسابقة الدوري الأوروبي الأمل الوحيد لآرسنال للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل علما بانه يحتل المركز السادس حالياً في الدوري اللإنكليزي الممتاز، بعيدا عن المراكز المؤهلة إلى المسابقة الأوروبية الأهم.

سبورتينغ لشبونة 1-0 أتلتيكو مدريد (1-2)

في لشبونة، قدم أتلتيكو مدريد الإسباني أحد أسوأ عروضه في المسابقة خلال الموسم الحالي على الرغم من الترسانة الهجومية المرعبة التي يضمها والمؤلفة من الفرنسيين انطوان غريزمان وكيفن غاميرو والإسبانيين دييغو كوستا وفرناندو توريس.

وسجل فريدي مونتيرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من كرة رأسية. وخسر أتلتيكو جهود هدافه كوستا لتعرضه لإصابة عضلية وحل بدلا منه توريس.

ويدين أتلتيكو بالفضل لبلوغه الدور نصف النهائي على حساب منافسه البرتغالي إلى حارس مرماه السلوفيني يان اوبلاك الذي تصدى لأكثر من محاولة خطيرة من أصحاب الأرض وإلى صلابة خط دفاعه.

وأضاع غريزمان فرصتين سهلتين لمنح فريقه التعادل في الدقيقتين 81 و83.



سالزبورغ 4-1 لاتسيو (6-5)

تابع سالزبورغ النمسوي مفاجأته وأقصى لاتسيو الإيطالي أحد الفرق المرشحة لإحراز اللقب في الدوري الأوروبي بفوزه الساحق عليه 4-1. وكان سالزبورغ خسر ذهابا 2-4.

وسبق لسالزبورغ أن أقصى فريقا آخر مرشحا لإحراز اللقب هو بوروسيا دورتموند في الدور السابق.

وبعد انتهاء الشوط الأول من دون أهداف، حفل الثاني بخمسة.

وظن لاتسيو بأنه حقق الأهم بافتتاحه التسجيل عبر هداف الدوري الإيطالي تشيرو ايموبيلي (55)، لكن سالزبورغ رد بقوة من خلال رباعية سجلها على مدى 20 دقيقة بينها ثلاثة أهداف في 6 دقائق، وتناوب على تسجيلها مؤنس دبور (56)، والمالي امادوا حيدرا (72) والكوري الجنوبي هي شوان هوانغ (74) وستيفان لاينر (76).

مرسيليا 5-2 لايبزيغ (5-3)

قلب مرسيليا الفرنسي تخلفه ذهاباً (صفر-1) أمام لايبزيغ الألماني بفوزه عليه 5-2 على ملعب فيلودروم.

وتعقدت أمور الفريق الفرنسي في مباراة العودة لأن الفريق الألماني الذي يشارك في المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه تقدم بواسطة بروما بعد مرور دقيقتين فقط، فتوجب على مرسيليا تسجيل ثلاثة أهداف لكي يعبر.

وهذا ما حصل بالفعل في الشوط الأول حيث أدرك التعادل عبر مدافع لايبزيغ ستيفان ايلسانكر (6) ثم سجلين هدفين بواسطة بونا سار (9) وفلوريان توفان (38).

ثم عادت الأفضلية للايبزيغ في مطلع الشوط الثاني عندما سجل له الفرنسي جان كيفن اوغوستان (55) الهدف الثاني، ليرد عليه ديمتري باييت مباشرة بعدها بدقيقة مسجلا الهدف الرابع (60) قبل أن يختتم الياباني هيروكي ساكاي النتيجة بالهدف الخامس (90).