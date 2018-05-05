الاتحاد الأوروبي يوقف سيميوني لأربع مباريات منها نهائي الدوري الأوروبي

أوقفت لجنة الانضباط في الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الارجنتيني دييغو سيميوني مدرب نادي اتلتكيو مدريد الاسباني أربع مباريات لإهانته الحكم في الدور نصف النهائي، ما سيؤدي الى حرمانه من التواجد في مقاعد فريقه في النهائي ضد مرسيليا الفرنسي.

وكان المدرب الارجنتيني قد طرد من أرض الملعب خلال مباراة الذهاب ضد أرسنال الانكليزي الأسبوع الماضي والتي انتهت بالتعادل 1-1 على استاد الامارات في لندن.

وتابع سيميوني مباراة الاياب الخميس في مدريد من على المنصة الرئيسية لملعب أتلتيكو الذي فاز 1-صفر وبلغ النهائي، لملاقاة مرسيليا في مدينة ليون الفرنسية في 16 أيار/مايو الحالي.

وأتى طرد سيميوني في 26 نيسان/أبريل بعد قيام الحكم الفرنسي كليمون توربين بطرد المدافع الكرواتي سيم فرساليكو في الدقيقة 10 لنيله إنذارا ثانيا (الاول كان في الدقيقة الأولى)، ثم أكمل نادي العاصمة الإسبانية اللقاء دون مدربه سيميوني الذي طرد بعد دقائق لاعتراضه على قرارات الحكم.

واعلن الاتحاد الاوروبي للعبة الجمعة إيقاف سيميوني أربع مباريات، وهو لن يكون بالتالي قادرا على توجيه لاعبيه من أرض الملعب خلال المباراة النهائية ضد مرسيليا.

وإلى جانب غيابه عن المباراة النهائية، لن يتمكن سيميوني، الذي عوقب أيضا بغرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو (12 ألف دولار)، من الجلوس على مقاعد الفريق خلال أول مباراتين قاريتين لفريقه في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي اتلتيكو مدريد مع مرسيليا في ليون في المباراة النهائية في السادس عشر من الجاري. وسيتابع سيميوني المباراة من المدرجات.