أولمبيك ليون: لاكومب يقرّ بصعوبة مواجهة أياكس

وأشار "العقل المدبّر" رياضياً للنادي الفرنسي إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الفريق الهولندي الطامح إلى العودة إلى منصات التتويج الأوروبية بعد غياب طويل.

وعلى الرغم من الإشادة بالمنافس الذي اعتبره من أبرز "مدارس" تكوين اللاعبين في العالم فقد أعرب لاكومب عن ثقته في قدرة فريقه أولمبيك ليون على تجاوز عقبة منافسه العريق خصوصاً بعد أن أزاح "العنيد" بيشكتاش التركي من المسابقة في ربع النهائي.